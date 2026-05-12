الدولار والريال.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم ، الثلاثاء 12 مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 52.51 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إلى: 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء: 14.02جنيه، والبيع: 14.09 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء: 14.02 جنيه، والبيع: 14.09 جنيه.

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: للشراء 13.98جنيه، وللبيع 14.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو: 167.36جنيه للشراء، و172.66 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، فبلغ نحو: 167.63 جنيه للشراء، و172.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، نحو 168.64 جنيه للشراء، و172.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بنك مصر

وقفز سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 14.3533 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.3946 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وزاد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 14.3887 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.43 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي، بلغ 71.58 جنيه للشراء، 71.98 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي، فبلغ نحو: 71.60 جنيه للشراء، و72.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، بلغ 71.49 جنيه للشراء، و71.93جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك مصر جاء الشراء بنحو 62.00 جنيه، بينما سجل سعر البيع: 62.33 جنيه.

أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري فسجل سعر الشراء نحو: 62.00 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 62.33جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الشراء 61.92 جنيه، في حين حقق سعر البيع 62.27 جنيه.