تعليم القاهرة تحقق في الواقعة المتداولة بشأن قيام معلم بحلق شعر تلميذ في الطابور

علم موقع صدى البلد أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تحقق حاليا في الشكوى المتداولة على فيس بوك بشأن تلميذ يقال أنه في مدرسة الخلفاء بمصر الجديدة فوجئ بمعلم اللغة الإنجليزية في الطابور، يمسك ماكينة حلاقة ويحلق شعره أمام زمايله ، وذلك للتأكد من مدى صحتها وتوقيت حدوثها و ملابساتها في حالة ثبوتها قبل إتخاذ الاجراءات اللازمة .

وبحسب المنشور المتداول على فيس بوك: تساءل ولي الأمر: "بأي حق وبأي قانون مدرس يمد إيده على عيل ويفضحه بالطريقة دي؟.. ابني رايح امتحانه الصبح مرعوب، بدل ما يشجعه يكسر كرامته ونفسيته قبل ما يدخل لجنته؟ والسبب إيه؟ بحجة إن شعره طويل!.

وأضاف المنشور المتداول على لسان ولي الأمر : ده الولد شعره خفيف أصلاً وكان مستني العيد عشان يحلق ويفرح بيه، الولد مؤدب وفي حاله ومبيعملش مشاكل بشهادة المدرسة كلها، ليه تكسر فرحته ونفسيته وتعمل فيه كدة؟ .. أنا بطالب وزير التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالتحقيق الفوري مع المدرس ده ، لإن كرامة ولادنا مش لعبة، واللي مش قد الأمانة يقعد في بيته!.

وحتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية لا من الإدارة التعليمية ولا من مديرية التربية والتعليم ولا من وزارة التربية والتعليم ، لكشف حقيقة الشكوى المتداولة واتخاذ أي إجراءات بشأنها ، حيث ما زال الأمر قيد التحقق.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع الشكوى المتداولة بتعليقات غاضبة ، جاء ابرزها كالتالي:

قالت آيات سعيد: مش من حق حد أن يعمل كده اصلا حتي لو زي ما بتقولي شعره طويل دي حريه شخصيه وهو مسك حرامي عشان يهينه بالطريقه دي.

وقالت نورا عثمان : حتى لو الولد شعره طويل وغير مقبول مثلا يوجه الولد ولو مفيش نتيجة يعمل استدعاء لولي امره ، ويعرفه قوانين المدرسة لكن مش من حقه ابدا يتصرف كدا مع الولد.

وقالت حياة الحضري : اعملى فيه محضر رسمى ومتسبيش حق ابنك.