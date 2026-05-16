خاص.. الزمالك يكشف سر غياب الونش عن التشكيل الأساسي أمام اتحاد العاصمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب غياب المدافع محمود حمدي “الونش” عن التشكيل الأساسي لمواجهة اتحاد العاصمة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب شعر بآلام بسيطة في الركبة، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من التشكيل الأساسي، مع الإبقاء عليه ضمن قائمة البدلاء تحسبًا لاحتياج الفريق إلى خدماته خلال اللقاء.

ويخوض الزمالك المباراة في تمام التاسعة مساءً، سعيًا لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر وانتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، آدم كايد.

في خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

فيما ضمت دكة البدلاء كلًا من: محمد عواد، السيد أسامة، محمود حمدي “الونش”، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمد السيد، أحمد ربيع، أحمد شريف، ناصر منسي، وسيف الجزيري.