استاد الرعب .. الجماهير تتوافد لتشجيع الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الزمالك المصري ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

الجماهير تتحرك لدعم الفريق

بدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد على استاد القاهرة الدولي، من أجل مؤازرة الفريق في مباراته المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الإعلام المصري يتكاتف من أجل الزمالك

شهدت الساعات الأخيرة حالة من التكاتف الإعلامي الكبير دعماً للزمالك قبل مواجهته المرتقبة، حيث حرصت العديد من البرامج الرياضية والإعلاميين على توجيه رسائل دعم وتحفيز للاعبين والجهاز الفني، مطالبين الجماهير بمواصلة المساندة من المدرجات.

نجوم الزمالك يدعمون الفريق

وأكد عدد من نجوم الكرة السابقين أن الزمالك يمتلك الخبرة والقدرة على تخطي المواجهة الصعبة، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير في استاد القاهرة، والذي يمنح الفريق دفعة معنوية قوية في مشواره القاري.

تلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف دون رد فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الذي أقيم فى العاصمة الجزائرية السبت الماضي.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

وبلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية