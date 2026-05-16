نائبة لبنانية: الجنوب يعيش تصعيدًا يوميًا رغم الحديث عن التهدئة

قالت بولا يعقوبيان، عضو مجلس النواب اللبناني، إن الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال يقتصر على البيانات السياسية، بينما تشهد الأراضي اللبنانية، خاصة في الجنوب، تصعيدًا عسكريًا وغارات متواصلة من جانب الجيش الإسرائيلي.

تراجع التركيز العسكري

وأضافت يعقوبيان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أن وتيرة العمليات العسكرية لم تتوقف فعليًا، مشيرة إلى أن التغيير الوحيد يتمثل في تراجع التركيز العسكري على العاصمة بيروت وضواحيها، مقابل استمرار الاعتداءات اليومية بشكل مكثف على الجنوب اللبناني، بما يعكس استمرار التوتر الميداني.

وأشارت إلى أن ما يحدث على الأرض يتناقض بشكل واضح مع الخطاب السياسي المتداول بشأن وقف إطلاق النار، معتبرة أن الواقع الحالي لا يعكس أي التزام فعلي بالتهدئة.