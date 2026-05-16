باحث سياسي: الصين وروسيا تطالبان بدور أكبر في إدارة أمن الخليج

قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الموقفين الصيني والروسي يتمحوران حول رفض الهيمنة الأمريكية المنفردة على أمن الخليج وحرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحهما الاستراتيجية في المنطقة.

عملية صنع القرار

وأضاف قنديل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة “القاهرة الإخبارية” إن موسكو وبكين تسعيان إلى دفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بدورهما في إنشاء نظام أمني جديد في الخليج، بحيث تكونان جزءًا من عملية صنع القرار، بدلًا من انفراد واشنطن بإدارة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعكس تحولات أوسع في موازين القوى الدولية.

النفوذ الأمريكي الكامل

وأكد أن بكين وموسكو تنظران إلى منطقة الخليج باعتبارها ساحة استراتيجية لا يمكن تركها تحت النفوذ الأمريكي الكامل، خاصة في ظل التنافس الدولي المتزايد على مناطق النفوذ الحيوية حول العالم.