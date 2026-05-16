خبير : تهديد مضيق هرمز قد يشعل أزمة في الاقتصاد العالمي

قال بيتر تانوس، الخبير الاقتصادي، إن أي تصعيد في منطقة الخليج أو تهديد لحركة الملاحة بمضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن المضيق يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا، وأن جزءًا كبيرًا من صادرات النفط يمر عبره يوميًا، ما يجعله شريانًا رئيسيًا للاقتصاد الدولي.

وأشار تانوس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أي اضطراب في حركة الملاحة داخل المضيق سينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط والطاقة، بما سيؤدي إلى موجات تضخم جديدة في الأسواق العالمية، ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.

وأوضح أن المجتمع الدولي يراقب تطورات الأزمة بقلق بالغ، لأن أي تعطيل للمضيق لن يؤثر فقط على دول الخليج، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية الحالية.