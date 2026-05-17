أمريكا تنقل وحدات من سلاح الفرسان إلى بولندا .. فما السبب؟

أعلنت السلطات ممثلة في مدير مكتب الأمن الوطني البولندي بارتوش جروديتسكي أن الولايات المتحدة تنقل إلى بولندا وحدات من فرقة الفرسان الأولى القادمة من ولاية تكساس.

وجاء في البيان: "التغيير الحالي في العدد (القوات الأمريكية في بولندا) مرتبط بالتبديل الروتيني المستمر للقوات الأمريكية في هذا الجزء من أوروبا.

ينفذ هذا التبديل فرقة الفرسان الأولى الأمريكية من فورت هود بولاية تكساس.

حتى اليوم، تم نقل أكثر من 20% من العدد المخطط للقوات من فورت هود إلى بولندا، بالإضافة إلى حوالي 70% من المعدات العسكرية، ما يشكل عاملا رئيسيا في جاهزية القوات".



كما أشار مكتب الأمن الوطني البولندي إلى أن الولايات المتحدة تعتزم سحب فوج الفرسان الثاني من فيلسيك الألمانية.

وجاء في البيان: "بعد الانسحاب من ألمانيا، قد يتم توجيه هذه الوحدة لتشغل مكان مجموعة لواء الدبابات الأمريكية".

وأوضح المكتب أن الجنود الأمريكيين في بولندا ينفذون مهامهم في إطار التواجد الأمامي كرأس حربة لحلف "الناتو" وعملية "الحسم الأطلسي" (Atlantic Resolve).

ويقدر العدد الإجمالي للجنود والموظفين المدنيين في الجيش الأمريكي في البلاد بنحو 10 آلاف، والعدد ليس ثابتا.