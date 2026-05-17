«حقك تصوّت من الفرحة بس ركَّز مع فريقك» .. خالد الغندور يوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة للجماهير ، مؤكداً أن المنافسة التاريخية الجماهيرية المعتادة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك أمر طبيعي.



وقال «الغندور» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"على فكرة من حق الأهلاوي إنه يفرح ومن حق بعضهم يصوت من الفرحة وقت ضياع شحاتة لضربة الجزاء ومن حق البعض الآخر إنه ينط في الهواء وكإن الأهلي كسب بطولة لحظة إحراز اتحاد العاصمة للضربة الأخيرة وهي دي المنافسة في كرة القدم بس نصيحة أخيرة أوعي تقلل من المنافس بتاعك عشان هو طول الوقت في دماغك وهتفضل المنافسة مستمرة وأقربها الأربعاء القادم".



وقد توّج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح 8-7 في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 15 هدفا ملغيا للزمالك بداعي التسلل على عدي الدباغ.

ونجح المهدي سليمان في إنقاذ الزمالك من هدف محقق أمام اتحاد العاصمة فى الدقيقة 18 من عمر مباراة.