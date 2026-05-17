«فيفا» تعلن عقد اجتماع إيجابي مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه عقد اجتماعاً "إيجابياً" مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026.



وقال الأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم لوكالة رويترز إنه عقد اجتماعاً إيجابياً وبناءً مع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج يوم السبت، حيث أعرب عن ثقته في مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال جرافستروم خلال زيارته لإسطنبول في تركيا إنهم "يعملون معًا بشكل وثيق" و"يتطلعون بشدة" إلى الترحيب بهم في الحدث الكروي.

من المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، لكن مشاركة الفريق في البطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو كانت موضع شك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في أواخر فبراير.