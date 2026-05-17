احتجاجات مؤيدة لفلسطين .. واستنفار أمني قرب حفل «يوروفيجن» في فيينا

أطلقت الشرطة النمساوية عملية أمنية كبيرة قرب موقع مسابقة الأغنية الأوروبية في فيينا قبل بدء النهائيات مساء السبت، بعد أن نظم ناشطون ملثمون مؤيدون لفلسطين احتجاجًا ضد مشاركة إسرائيل.

وقام عناصر الشرطة بإنزال مجموعة أولى من المحتجين على الدرج، قبل أن تتقدم مجموعة ثانية إلى الموقع بعد ذلك بفترة قصيرة.

وتقع المكتبة بالقرب من محطة مترو مجاورة لقاعة "شتادهاله" في فيينا، حيث تقام المسابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك عدة آلاف في مظاهرة منفصلة في فيينا احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة موسيقى البوب الدولية.

وأفادت الشرطة بأن تلك التظاهرة مرت بشكل سلمي، دون اعتقالات أو حوادث تستحق الذكر.