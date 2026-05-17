أكبر حاملة طائرات في العالم تعود إلى موطنها بولاية فرجينيا الأمريكية بعد مهمة استمرت سنة

عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد، أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى موطنها في ولاية فرجينيا يوم السبت بعد مهمة استمرت 11 شهراً، شاركت خلالها في دعم الحرب مع إيران والقبض على نيكولاس مادورو عندما كان رئيساً لفنزويلا.

ورست السفينة الحربية ومدمرتان مرافقتان لها في قاعدة نورفولك البحرية، وكان حوالي 5000 بحار ينتظرون رؤية عائلاتهم لأول مرة منذ يونيو.

إلى جانب العمليات القتالية وعبور القارات، واجهت السفينة حريقًا غير مرتبط بالقتال تسبب في تشريد المئات وأدى إلى إصلاحات مطولة في جزيرة كريت اليونانية.

وحضر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وصول السفن الحربية، والتي تضمنت المدمرة يو إس إس بينبريدج.

وأشاد بطاقم سفينة باينبريدج على "العمل الجيد الذي قاموا به".