تامر عبدالحميد: الزمالك لم يقدم شيئًا أمام اتحاد العاصمة.. وخسارة الكونفدرالية «كابوس»

تحدّث تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن خسارة الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية ضد اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة مخيبة للآمال خلال المباراة النهائية، ولم يقدم الأداء المنتظر على مدار اللقاء.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور: "خسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية كابوس، واللاعبون لم يقدموا أي شيء طوال 90 دقيقة".

وأضاف: "التتويج بهذا اللقب كان سيحل أزمات كثيرة داخل النادي، سواء على المستوى المعنوي أو الإداري، لكن الفريق لم يستغل الفرصة بالشكل المطلوب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كان يجب البدء بناصر منسي منذ بداية المواجهة، لتغيير الشكل الهجومي للفريق ضد اتحاد العاصمة".