«أضا»: الزمالك لم يظهر بمستوى النهائي .. واتحاد العاصمة استحق التتويج

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن حزنه عقب خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض لم يظهر بالشكل المنتظر في المباراة النهائية، في الوقت الذي أشاد فيه بالأداء القوي الذي قدمه اتحاد العاصمة.

وقال «أضا»، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن اتحاد العاصمة استحق الإشادة بعد ما قدم مباراة قوية وظهر بروح قتالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق الجزائري صنع فرصًا حقيقية وكان قريبًا من التسجيل خلال اللقاء، على عكس الزمالك الذي لم يستغل الفرص وأضاع لقبًا مهمًا بعدما راهن على حسم المواجهة عبر ركلات الترجيح دون أن يحالفه التوفيق.

وأضاف أن لاعبي الزمالك لم يمنحوا الجماهير الإحساس بأن الفريق يخوض مباراة نهائية، موضحًا أن الأداء اقتصر على الدقائق الأولى فقط قبل أن يتراجع المستوى بشكل واضح، إذ بدا الفريق بعيدًا عن مستواه المعتاد ولم يظهر بالتركيز المطلوب طوال 90 دقيقة.

ورغم الخسارة، شدّد أضا على أن الهزيمة لا تمحو ما قدمه اللاعبون على مدار الموسم، مؤكدًا أن الفريق حقق العديد من النجاحات وكان يطمح لحصد الجائزة المالية للبطولة المقدرة بنحو 4 ملايين دولار، والتي كانت ستساعد النادي في تجاوز بعض الأزمات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على حزنه من نتائج الكرة المصرية قاريًا هذا الموسم، بعدما فشلت الأندية المصرية في حصد أي لقب إفريقي، عقب خروج الأهلي وبيراميدز من دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب خسارة المصري والزمالك في بطولة الكونفدرالية.