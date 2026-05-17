مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم مروع بطريق توشكى بأسوان

لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 9 آخرون، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل بطريق توشكى جنوب محافظة أسوان.

وتلقت الأجهزة المعنية بأسوان بلاغًا يفيد بوقوع الحادث بطريق توشكى شرق عند الكيلو 21، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل التخصصي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية، بينما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على أسبابها، كما تم رفع آثار التصادم من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.