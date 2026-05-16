قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد مصطفى شردي: كورونا أكبر فضيحة سياسية وصحية في تاريخ أمريكا
الصاعقة وزنهم ذهب .. أحمد موسى: أبطال الجيش المصري هم الاحتياطي الحقيقي من الذهب
مساعد وزير الخارجية: الحل في السودان يحتاج إلى رقابة دولية محايدة
خبير: إيران تتحرك من لغة التهديدات إلى إدارة واقعية لمضيق هرمز
أحمد موسى: بيادة كل أسد من أبطال الصاعقة بكل من حاول إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب
هتافات رائعة.. أحمد موسى: الشعب فرحان بجيشه ولما سمع الأبطال في العبور صحي يصور
عيد الأضحى الثلاثاء أم الأربعاء؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا
أبطال وأسود.. أحمد موسى يطالب بتكرار مشهد الصاعقة في العبور بكل المحافظات
بريطانيا.. وزير الصحة المستقيل يعتزم الترشح لخلافة ستارمر في رئاسة الوزراء
خاص.. الزمالك يكشف سر غياب الونش عن التشكيل الأساسي أمام اتحاد العاصمة
بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة
حادث دهس وطعن في شمال إيطاليا.. إصابة 7 أشخاص واثنان منهم في حالة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العمل ومحافظ أسوان يسلمان دعما ماليا وبونات سلع للعمالة غير المنتظمة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محمد عبد الفتاح

واصل وزير العمل السيد حسن رداد، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاتهما التفقدية بزيارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية" الفيروسيلكون" بمركز إدفو ، وذلك بحضور قيادات الشركة، وممثلي النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية.

وخلال الزيارة، سلّم وزير العمل ومحافظ أسوان دعمًا ماليًا وبونات سلع ومواد غذائية لعدد من العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتقديم أوجه الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية.

كما تفقد الوزير أقسام ومواقع الإنتاج بالشركة، والتقى عددًا من العاملين، مشيدًا بما تمتلكه الشركة من قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، وبنجاحها في تصدير نحو 75% من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة الدولية، خاصة في صناعة السبائك الحديدية والفيروسيليكون..

وأكد الوزير، أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تُعد واحدة من أهم القلاع الصناعية المتخصصة في مصر والمنطقة، وتمثل نموذجًا حقيقيًا للصناعة الوطنية الداعمة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

جولة ميدانية 

وأوضح رداد أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ خطط "التدريب من أجل التشغيل" بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب تطوير مهارات العمالة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع التطورات الصناعية الحديثة، فضلًا عن العمل على توفير بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين مصالح العمال والمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة أيضًا في دعم العمالة غير المنتظمة من خلال المنح الدورية والرعاية الصحية والاجتماعية، مع تقديم حوافز للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قاعدة بيانات الوزارة،من بينها مجانية شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة،وغيرها من الحوافز الخاصة بالخدمات الصحية والاجتماعية ، إضافة إلى المنح الدورية، بما يضمن حصولهم على كافة أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية... وأكد أن ما تشهده الدولة حاليًا يعكس انحياز الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي لقيمة العمل والإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ،وأشار إلى أن القيادة السياسية تقف مع العمال ،وتحافظ على حقوقهم المشروعة .

من جانبه، رحب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين بوزير العمل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية، مؤكدًا أنها واحدة من القلاع الصناعية الكبرى في مصر والشرق الأوسط، وتجسد نموذجًا مشرفًا للجمهورية الجديدة التي تُبنى بسواعد أبنائها...وأشار المحافظ إلى أن الشركة، منذ تأسيس مصنع إدفو عام 1976، نجحت في دعم الصناعة الوطنية والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجاتها عالية الجودة إلى مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف عمرو لاشين أن الاحتفال الذي نظمته الشركة تحت شعار "عمالك يا مصر.. سواعد التنمية المستدامة 2030" يأتي متسقًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تؤكد أن الإنسان هو محور التنمية في الجمهورية الجديدة، مشيدًا بجهود قيادات الشركة والعاملين بها في زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المصرية.

وشهدت الفعاليات كلمات للمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذي للشركة ،ومحمد سعيد الصيفي مدير مديرية عمل اسوان ، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر ..كما شاركت في الفعالية الشيماء عبدالله رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ..

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

ترشيحاتنا

iOS 19.5

لتأمين بياناتك .. 5 إعدادات سرية في تحديث "iOS 19.5" يجب تغييرها فوراً داخل الآيفون

السيارات الكلاسيكية

أصالة وفخامة.. موكب السيارات الكلاسيكية يخطف الأنظار في شوارع مصر الجديدة

ميني كوبر

ميني كوبر تستعد لإطلاق أصغر سيارة في تاريخها

بالصور

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

نوليا مصطفى تستعيد أناقة السبعينيات بإطلالة لافتة .. صور

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
نوليا مصطفى

ألم في الظهر قد يكشف عن إصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهل هذه الأعراض

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا

القضاء التركي يحسم الجدل.. عدم تحضير الإفطار للزوج سبب للطلاق

المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية

فيديو

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد