أصالة وفخامة.. موكب السيارات الكلاسيكية يخطف الأنظار في شوارع مصر الجديدة

شهدت شوارع القاهرة موكبًا مميزًا للسيارات الكلاسيكية، احتفالًا بمرور 121 عامًا على تأسيس منطقة مصر الجديدة، بتنظيم من مبادرة تراث مصر الجديدة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من المهتمين بالحفاظ على التراث العمراني والتاريخي للمنطقة.

وجاب الموكب عددًا من الشوارع الرئيسية بمصر الجديدة، وسط أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، حيث حرص المشاركون على استعراض السيارات الكلاسيكية النادرة التي تعكس عبق الماضي وجمال الطراز التاريخي.

ويعد موكب السيارات الكلاسيكية أحد أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها النادي، حيث يجسد اهتمامه بالحفاظ على التراث المرتبط بعالم السيارات، إلى جانب دوره في دعم السياحة الثقافية والترفيهية، وتقديم صورة حضارية تعكس عمق التاريخ المصري في هذا المجال

وشهد الحدث حضور عدد من محبي السيارات الكلاسيكية والمهتمين بالتراث، الذين أشادوا بفكرة تنظيم الموكب ودوره في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للمنطقة.