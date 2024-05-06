الإسكندرية .. معرض وموكب للسيارات المزينة بالزهور احتفالا بأعياد الربيع

نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، معرضًا للزهور في الجزيرة الوسطى داخل حديقة مدخل الإسكندرية وذلك بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد الربيع.

عقب افتتاح الشريف لمعرض الزهور، انطلق موكب السيارات المزينة بالزهور من مدخل الإسكندرية مرور بطريق قناه السويس ثم طريق الكورنيش وصولا لشاطئ ستانلي الشهير.

في سياق متصل، شهد محافظ الإسكندرية الاحتفالية المقامة على شاطئ ستانلى السياحي احتفالاً بأعياد الربيع، بمشاركه الإدارات التنفيذية ومديريات المحافظة وشركات الخدمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمنت الاحتفالية تنظيم معرض للمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة متميزة من العارضين الذين حرصوا على التواجد بالمعرض لعرض منتجاتهم للجمهور.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، وهشام لطفى مدير عام هيئة تنشيط السياحة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه، وأحمد حبيب رئيس حي شرق، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط.