فيديو الصاعقة.. اللواء نصر سالم: مصر تمتلك جيشا قويا وتظهر قدرات قواتها المسلحة للعدو

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لديها جيش قوي وتظهر قدرات وقوة قواتها المسلحة للعدو ".



وتابع :" يجب إظهار قوتي لعدوي كي يفكر ألف مرة قبل الشروع في أي عمل عدائي ضدي، وكل واحد من أبطال قوات الصاعقة مشروع شهيد، موضحًا أن إسرائيل مثل الميكروب المتخفي داخل جسم المنطقة.



وواصل: الناس مش سايبانا حبا فينا، ولولا عارفين قدراتنا وقواتنا على الرد مكانوش سابونا في حالنا، متقوليش سلام ولا غيره إسرائيل متعرفش غير لغة القوة.



وأضاف، أن أي جيش كي يحارب ويدافع عن بلده أمامه طريق من اثنين، هو الحرب وهي مكلفة حتى مع النصر بالنسبة للأرواح والاقتصاد.



وأكد أن الطريق الثاني طبقا للعلم الحديث ومعترف بها عالميا وهي حماية البلد دون الدخول في الحرب وهي طريق الردع بمعنى المنع، أي منع عدوي من التعدي علينا.



وشدد على أن الاستراتيجية الثانية أو الطريق الثاني يعني امتلاك قدراك لا تقل عما يمتلكه عدوي أو أكثر منه، موضحا أن القوات المسلحة ثلاث عناصر، وهي جندي وسلاح وقائد لديه حنكة وإدارة يستطيع الدفاع عن البلد تخطيط وإدارة.



وأكد أن فرحة المواطنين برجال قوات الصاعقة رسالة دعم ومساندة للقوات المسلحة، موضحا أن القدرة المعنوية لجيشنا من أهم قدرات جيشنا الشاملة.

