فليك يعلّق على رحيل ليفاندوفسكي: نحترم قراره

علّق الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على قرار رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن اللاعب اختار إنهاء رحلته مع النادي بحثًا عن تحدٍ جديد في مسيرته.

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن مؤخرًا مغادرته برشلونة بعد سنوات قضاها بقميص الفريق الكتالوني، شهدت تحقيق العديد من النجاحات والألقاب.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال بيتيس، أوضح فليك أن قرار الرحيل تم حسمه بصورة نهائية دون الدخول في نقاشات حول بدائل أخرى، مشيرًا إلى أن النادي يحترم رغبة اللاعب بالكامل.

وأشاد المدرب الألماني بما قدمه المهاجم البولندي طوال فترة وجوده داخل الفريق، مؤكدًا أنه كان نموذجًا يُحتذى به داخل غرفة الملابس بفضل التزامه الكبير وعمله المستمر سواء داخل الملعب أو خارجه.

كما كشف فليك أن ليفاندوفسكي حرص على توديع زملائه والجهاز الفني في أجواء إيجابية، مؤكدًا أن العلاقة بين الجميع ظلت مميزة حتى اللحظات الأخيرة.

وأشار مدرب برشلونة إلى أن احترافية اللاعب واهتمامه الدائم بلياقته البدنية كانا من أبرز أسباب استمراره في تقديم مستويات قوية رغم تقدمه في السن، معتبرًا أن خوض تجربة جديدة قد يكون خطوة مناسبة للطرفين في المرحلة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته، ألمح فليك إلى استقرار قائمة برشلونة إلى حد كبير، موضحًا أنه لا يتوقع رحيل أسماء أخرى خلال الفترة الحالية، رغم أن كل الاحتمالات تبقى واردة في عالم كرة القدم.