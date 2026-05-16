محافظ بورسعيد يتفقد مستودع أنابيب البوتاجاز في قبضايا .. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستودع أنابيب البوتاجاز بمنطقة قبضايا بحي الزهور، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على توافر أسطوانات البوتاجاز.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،والأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين.

أبو ليمون يوجه بضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية داخل المستودع

واطمأن محافظ بورسعيد، خلال الجولة على توافر أسطوانات البوتاجاز بالكميات المناسبة وانتظام عملية التوزيع والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية ٢٧٥ جنيهًا والأسطوانة التجارية ٥٥٠ جنيهًا، مشددا على منع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية داخل المستودع وتوفير كافة وسائل السلامة والأمان حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بالموقع.

ووجه المحافظ بسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات ترد من المواطنين بشأن توافر الأسطوانات، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بصورة مستمرة مختلف الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، لضمان تحقيق الاستقرار وتلبية الاحتياجات اليومية بكفاءة مع استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المختصة لضمان انتظام العمل بمنافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز.