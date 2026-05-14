قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
بمناسبة عيد الأضحى.. الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2026 وحقيقة التبكير
وزير التعليم: طلاب البكالوريا سيتقنون مهارات البرمجة والبورصة والثقافة المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بخطة عاجلة لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل بموانئ بورسعيد

النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب
النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب، أن محافظة بورسعيد تمتلك مقومات لوجيستية واستثمارية استثنائية تجعلها مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الخدمات البحرية واللوجستية، خاصة في ظل الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها موانئ شرق وغرب بورسعيد، وهو ما يفرض ضرورة التحرك العاجل لإعادة صياغة منظومة التعليم الفني وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل والمشروعات الصناعية العملاقة داخل المحافظة.

وأوضح اللمعي في بيان له، أن تعظيم الاستفادة من الميزة الجغرافية الفريدة لبورسعيد لا يتحقق فقط عبر تطوير البنية التحتية، وإنما يبدأ من بناء كوادر فنية مدربة تمتلك مهارات تتواكب مع طبيعة الصناعات الحديثة وحركة الملاحة العالمية، مشددًا على أن التعليم الفني يجب أن يتحول من مسار نظري تقليدي إلى منظومة إنتاج حقيقية تخدم قطاعات النقل البحري، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منطقة شرق بورسعيد أصبحت واحدة من أهم القلاع الصناعية الواعدة في مصر، لما تضمه من صناعات متنوعة تشمل الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية الثقيلة، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر والأمونيا والهيدروجين، وهو ما يستدعي استحداث تخصصات فنية دقيقة قادرة على إعداد جيل جديد من العمالة المصرية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والصناعات المستقبلية، بما يقلل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ويدعم توطين الصناعة ونقل المعرفة.

وشدد اللمعي، على أهمية دمج خريجي المدارس الفنية بشكل مباشر داخل قطاع الخدمات اللوجستية بموانئ بورسعيد، من خلال برامج تدريب وتأهيل تنتهي بالتوظيف الفعلي داخل ساحات الحاويات والمراكز اللوجستية، مقترحًا إنشاء مدرسة فنية متخصصة في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات الملاحية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على أحدث نظم التخزين الذكي، وإدارة عمليات الشحن والتفريغ، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تتبع الشحنات وتحسين كفاءة التشغيل.

وأكد النائب عادل اللمعي، أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحويل الطالب الفني ببورسعيد من مجرد باحث عن فرصة عمل إلى عنصر أساسي في منظومة الاقتصاد الأخضر والملاحة العالمية، عبر إطلاق شراكات ملزمة بين مؤسسات التعليم الفني وكبرى الشركات العاملة بالموانئ والمناطق الصناعية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموانئ المصرية وتحويلها من مجرد ممرات لعبور السفن إلى مراكز عالمية للتصنيع والخدمات اللوجستية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة تدفقات العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

النائب عادل اللمعي مقومات لوجيستية منظومة التعليم الفني سوق العمل المشروعات الصناعية العملاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

إصابة شخصين في انفجار بطارية سيارة بالوادي الجديد

مستشفي جامعة بني سويف

مستشفيات جامعة بني سويف تُهنئ المكرّمين باليوم العالمي للتمريض

سكرتير مساعد كفر الشيخ

إنشاء شلاتر إيواء لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة في كفر الشيخ

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد