مع انطلاق امتحانات نهاية العام.. محافظ بورسعيد يتفقد اللجان

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، سير امتحانات شهادات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من مدارس المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رافقه خلالها الاستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد،والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ،ومديري المدارس.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يطمئن علي انتظام سير الامتحانات داخل اللجان بالمدارس

واستهل محافظ بورسعيد جولته بمدرسة “قاسم أمين الابتدائية”، حيث تابع سير امتحانات صفوف النقل حيث أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان مادة الرياضيات، بينما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاني العلوم ومادة الـ ICT، فيما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية كما تابع المحافظ سير امتحانات الشهادة الابتدائية في مادة اللغة العربية.

وحرص المحافظ خلال جولته على المرور داخل اللجان والاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة ومناسبتها للمناهج الدراسية مؤكدا أهمية توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تفقد محافظ بورسعيد مدرسة “بورسعيد الإعدادية بنات” لمتابعة انتظام امتحانات المرحلة الإعدادية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية فيما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مشددا بالحفاظ علي انتظام سير الامتحانات داخل المدرسة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس المحافظة مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتنسيق المستمر بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية لتوفير المناخ الملائم للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.