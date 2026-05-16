أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

تحافظ هيونداي سوناتا على مكانتها ضمن أبرز سيارات السيدان المتوسطة في السوق السعودي، مع تقديم موديل 2026، حيث تضم السيارة باقة كبيرة من التجهيزات، وسط تنوع في الفئات المطروحة.

محرك هيونداي سوناتا 2026

تعتمد هيونداي سوناتا 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 194 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 16.3 كيلومتر لكل لتر.

تصميم هيونداي سوناتا 2026

تظهر سوناتا 2026 بهوية تصميمية تعتمد على الخطوط الانسيابية والواجهة الأمامية العريضة، مع استخدام مصابيح أمامية بتقنية LED وإضاءة نهارية، وتأتي السيارة بطول يبلغ 4,910 مم وعرض 1,860 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,445 مم مع قاعدة عجلات بطول 2,840 مم.

تقنيات هيونداي سوناتا 2026

حصلت مقصورة هيونداي سوناتا 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كذلك تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات.

واهتمت هيونداي بتعزيز مستوى الأمان في سوناتا 2026 عبر مجموعة من الأنظمة المساعدة للسائق، حيث تتوفر السيارة بنظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام قراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله.

كما تضم السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء، إلى جانب المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتتوفر كذلك حساسات ركن وكاميرات مساعدة للرؤية، مع عدد من الوسائد الهوائية.

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

تتراوح أسعار فئة L وGL بين 104.154 و115.654 ريالا، وبسعر يبلغ 123.704 ريالات للفئة GLS، بينما يصل سعر الفئة LTD إلى 144.404 ريالات.