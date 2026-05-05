بتصميم عائلي.. المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي ستارجيزر

قدمت هيونداي الكورية الجنوبية مجموعة كبيرة من سياراتها المتنوعة في مختلف الأسواق العالمية، منها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، وهي صاحبة اللقب ستارجيزر، من فئة الفان العائلية.

أبعاد هيونداي ستارجيزر

تعتمد السيارة هيونداي ستارجيزر على تصميم خارجي بنسبة طول بلغت 4,460 مم، مع عرض يصل إلى 1,780 مم وارتفاع عند 1,695 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,780 مم، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى إضاءة LED، وشبكة كبيرة الحجم ذات مظهر عصري.

محرك وأداء هيونداي ستارجيزر

تعتمد هيونداي ستارجيزر على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT يحاكي ست سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى نحو 17.8 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتقنيات هيونداي ستارجيزر

تقدم مقصورة هيونداي ستارجيزر مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات مخصصة للصف الثاني، كما تتضمن شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل البلوتوث وأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويضاف إلى ذلك نظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة وعجلة قيادة متعددة الوظائف، فضلاً عن توفر شاحن لاسلكي للهواتف، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

هيونداي ستارجيزر وتجهيزات الحماية والأمان

زودت السيارة هيونداي ستارجيزر بعدد ست وسائد هوائية موزعة بين الأمام والجوانب والستائر، لتوفير حماية للركاب من الصدمات، كما تشمل أنظمة الأمان مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الثبات الإلكتروني ونظام التحكم في الجر، وتتوفر كذلك حساسات ركن خلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة.