هيونداي i10 موديل 2026 في السعودية .. بأرخص سعر

صبري طلبه

تعد سيارة هيونداي i10 موديل 2026 واحدة من أرخص السيارات المقدمة في السوق السعودي، والتي تحمل شعار العلامة الكورية الجنوبية، وتنطلق هذه السيارة بسعر إقتصادي، مع باقة من التجهيزات.

أبعاد هيونداي i10

تعتمد السيارة هيونداي i10 على تصميم خارجي مدمج، حيث يبلغ طولها نحو 3995 مم، مع عرض يصل إلى 1680 مم وارتفاع 1510 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2450 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب حوالي 937 كجم.

محرك السيارة هيونداي جراند i10

تزود هيونداي جراند i10 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تصل إلى 83 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 114 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي.

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي i10 إلى  160 كم في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 14.5 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

مواصفات السيارة هيونداي جراند i10

تضم هيونداي i10 شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تتوفر شاشة عدادات صغيرة بحجم 2.8 بوصة، مع مقود متعدد الوظائف يسهل التحكم في بعض الخصائص أثناء القيادة، إضافة إلى نظام تكييف هواء تقليدي.

وتحصل السيارة هيونداي i10 على مجموعة من أنظمة السلامة القياسية، تشمل وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، وكذلك أنظمة التحكم في الثبات الإلكتروني وقوى الجر، وحساسات ركن خلفية. 

أسعار هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السعودية 

تقدم السيارة بسعر يبدأ من 53,404 ريال.

