هيونداي تقدم أيونيك 9 الجديدة .. بتصميم رياضي فخم

تواصل هيونداي توسيع نطاق سياراتها الكهربائية عالميًا، من خلال تقديم فئة جديدة ضمن عائلة أيونيك، تحمل اسم Ioniq 9 Performance Calligraphy Black Ink موديل 2027، والتي تأتي بحزمة من التجهيزات الفاخرة، مع تصميم رياضي ينتمي إلى سلسة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

محرك وأداء هيونداي أيونيك 9

تعتمد السيارة هيونداي أيونيك 9 على نظام دفع كلي مدعوم بمحركين كهربائيين، ما يمنحها قدرة إجمالية تصل إلى 422 حصانًا وعزم دوران يبلغ 699 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هيونداي أيونيك 9

وتستفيد هذه المنظومة من بطارية بسعة 110.3 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 501 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ومستوى شحن من 10 إلى 80 % خلال فترة زمنية تقارب 24 دقيقة.

تصميم هيونداي أيونيك 9

يحمل الطراز الجديد للسيارة هيونداي أيونيك 9 ملامح تصميمية تركز على الجانب الرياضي، وترتكز السيارة على عجلات بقياس 21 بوصة، فيما تأتي مقابض الأبواب بتصميم مخفي يعزز من انسيابية الهيكل.

هيونداي أيونيك 9

وتظهر الواجهة الأمامية للسيارة هيونداي أيونيك 9 بمصابيح حادة ذات طابع شريطي متصل، إلى جانب إضاءة نهارية موزعة على جانبي الصادم، مع مرايا جانبية كهربائية.

هيونداي أيونيك 9

مقصورة هيونداي أيونيك 9

تقدم أيونيك 9 بمقصورة تعتمد على خامات داكنة مع استخدام مواد حديثة مثل H-Tex، وتوفر السيارة 6 مقاعد مع إمكانية التحكم الكهربائي في وضعيات الجلوس، ما يعزز من راحة الركاب، خاصة في الرحلات الطويلة، كما تتوفر خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف، إلى جانب سقف بانورامي زجاجي.

هيونداي أيونيك 9

وتضم السيارة هيونداي أيونيك 9 منظومة تقنية متكاملة تشمل شاشة عرض للوسائط المتعددة بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، كما تتوفر شاشة عرض أمامية على الزجاج الأمامي بقياس 10 بوصات، كما زُودت السيارة بنظام من Bose يضم 14 سماعة.