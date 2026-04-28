قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زيكر تكشف عن 009 Grand العائلية الجديدة .. أخبار معرض بكين

زيكر 009 Grand 
زيكر 009 Grand 
صبري طلبه

شهد معرض بكين الدولي للسيارات مشاركة لافتة من عدد من العلامات المتخصصة في هذا المجال، من بينها Zeekr التي كشفت عن طراز 009 Grand، ضمن فئة المركبات الكهربائية متعددة الاستخدام ذات الطابع العائلي. 

تصميم زيكر 009 Grand 

تحمل سيارة Zeekr 009 Grand ملامح تصميم تميل إلى الطابع الرياضي مع الحفاظ على هوية السيارات العائلية كبيرة الحجم، وتظهر الواجهة الأمامية بشبك عصري يتضمن تفاصيل داكنة، إلى جانب وحدات إضاءة نهارية بتقنية LED، بجنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة بمظهر يجمع بين الفخامة والطابع الرياضي.

 زيكر 009 Grand   

أداء ومحرك زيكر 009 Grand   

تعتمد السيارة زيكر 009 Grand على نظام دفع كهربائي ثنائي المحركات يوفر قوة إجمالية تصل إلى 580 كيلوواط، ما يعادل نحو 788 حصانًا، وتدعم هذه المنظومة نظام كهربائي بجهد 800 فولت.

وتستطيع زيكر 009 Grand التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3.9 ثانية، مع توفير نظام دفع كلي للعجلات، أما من حيث المدى، فتصل القدرة إلى نحو 702 كيلومتر وفق معيار .CLTC

 زيكر 009 Grand   

تجهيزات زيكر 009 Grand 

تم تزويد السيارة زيكر 009 Grand بحزمة واسعة من أنظمة الأمان التي تعتمد على تقنيات حديثة، حيث تشمل وسائد هوائية متعددة، وحساسات أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرات محيطية، كما تضم نظام مراقبة السائق، وتقنيات دعم القيادة الذكية مثل نظام LiDAR الذي يعزز قدرات الاستشعار، بالإضافة إلى نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار.

 زيكر 009 Grand   

وتقدم 009 Grand بتقنيات عصرية، حيث تم تجهيزها بشاشة كبيرة بقياس 43 بوصة، توفر السيارة بمقاعد تدعم خصائص التدفئة والتبريد والتدليك، مع تحكم كهربائي كامل وإمكانية حفظ الوضعيات الخاصة بالجلوس، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من Yamaha ، ونظام تكييف متعدد المناطق، مع إضاءة محيطية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

