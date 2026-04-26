تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو 2026 في مصر.. أسعار تحت المليون

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية بلد المنشأ أو التجميع، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، والتقنيات الفنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو 2026 في مصر بأسعار تحت المليون جنيه

سوزوكي سويفت

زودت سيارة سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 775,000 و800,000 جنيه.

رينو تاليانت

دعمت رينو تاليانت بمحرك تيربو بسعة 1000 سي سي، موزع على ثلاث أسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 755,000 و 815,000 جنيه.

شيري أريزو 5

تأتي شيري أريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي الأداء cvt لباقي الفئات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 720,000 وصولًا إلى 805,000 جنيه.

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 649,900 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 765,000 إلى 790,000 جنيه.

