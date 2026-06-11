بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا

قررت جهات التحقيقات بقنا، إخلاء سبيل أطراف مشاجرة بين مراقب وأولياء أمور داخل لجنة اعدادية في قرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا، بعد تصالح الطرفين.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، ضبطت 3 أشخاص بعد تداول فيديو أظهر مشاجرة بين مراقب وولي أمر طالب داخل لجنة إعدادية بقرية جراجوس التابعة لإدارة قوص التعليمية.

من جانبها باشرت مديرية التربية والتعليم بقنا، التحقيق فى واقعة تداول فيديو يظهر المشاجرة بين مراقب اللجنة الإعدادية وولى أمر داخل اللجنة، والذى تبين أنه داخل لجنة مدرسة العبور بقرية جراجوس التابعة لإدارة قوص التعليمية.

كما انتقل عبد الله القباني، مدير إدارة قوص التعليمية، إلى المدرسة محل المشاجرة لمتابعة الواقعة، وتم فتح تحقيق عاجل ورفع مذكرة تفصيلية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت لجنة مدرسة العبور بجراجوس شهدت مشاداة كلامية فى فناء المدرسة، تطورت إلى اشتباك بين أولياء أمور الطلاب، وأحد المراقبين باللجنة، لمحاولة الغش داخل اللجنة.

وحدث تدافع من الأهالى المحيطين بالمدرسة، فى محاولة لفض الاشتباك بين أولياء الأمور والمراقبين داخل لجنة الامتحانات.