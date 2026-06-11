كلمة "إن شاء الله" تثير أزمة بين منتخب الجزائر والأرجنتين في المونديال

أثار نجم الجزائر إبراهيم مازة الجدل في الأرجنتين بعد تصريحاته عن الفوز على ليونيل ميسي في المباراة المرتقبة بينهما في بطولة كأس العالم 2026.

وقال مازة خلال تصريحاته عن مشوار منتخب الجزائر في كأس العالم : إن شاء الله نحقق الفوز على ميسي.

وهو ما أثار حفيظة جماهير الأرجنتين ضد النجم الجزائري وشنوا هجوما حادا على اللاعب ومنتخب بلاده.

هجوم الأرجنتينين كان حدا ضد اللاعب ومقولته “ إن شاء الله ” مما أثار مشاعر المسلمين بسبب قوة الهجوم على دينهم.

وجاءت مجموعة منتخب الجزائر تضم كلا من الأرجنتين وأستراليا والأردن

ويواجه منتخب الجزائر منافسه الأرجنتين في افتتاح منافسات المجموعة يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو بالمونديال في تمام الساعة الرابعة صباح بتوقيت القاهرة.