قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: الاتصالات المتبادلة بين ترامب ومسؤولين بطهران ادعاءات كاذبة
بدون سبب.. تأجيل حفل تامر عاشور المقرّر إقامته غدًا في الدوحة
حالة الطقس اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة
في قضية تصنيع المواد المخدرة.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة طبقاً للقانون
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة .. اليوم
جوتيريش يحذر: الشرق الأوسط على حافة أزمة أعمق ووقف النار مهدد بالانهيار
إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن
بداية المونديال.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين
الكويت تعلن إغلاق أجواءها مؤقتاً وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة
الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
12 صاروخاً باليستياً.. إيران تعلن استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السعادة ليست في الرصيد.. دراسة صادمة تكشف نتائج تغير قناعتك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

لطالما أثار سؤال "هل المال قادر على منح الإنسان السعادة؟" نقاشات لا تنتهي في كل المجتمعات، إذ يرى بعض الناس أن الاستقرار المالي والراحة المادية هما الطريق الأقصر لحياة مستقرة وهادئة، بينما يعتقد آخرون أن السعادة الحقيقية تتجاوز الحسابات البنكية، فهي ترتبط بالمشاعر، بالعلاقات، والرضا الداخلي.


وحاولت الدراسات النفسية الحديثة تسليط الضوء على هذه العلاقة المعقدة بين المال والشعور بالرضا، لتكشف أن المال قد يوفر الراحة، لكنه وحده لا يستطيع ضمان حياة سعيدة بالكامل، وفقا لما ذكره موقع Verywell Mind.

لماذا يربط الناس المال بالسعادة؟


يرتبط المال لدى كثيرين بالأمان والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية دون خوف أو قلق، فالدخل المستقر يمكن أن يمنح شعورا بالطمأنينة لأنه يمكن الشخص من دفع الفواتير، وتأمين احتياجات الأسرة، والتخطيط للمستقبل دون ضغوط مستمرة، ولهذا السبب، يظن البعض أن زيادة المال تعني بالضرورة زيادة السعادة.

وتلعب المجتمعات الحديثة دورا كبيرا في تعزيز هذه الفكرة، حيث تصور وسائل الإعلام والإعلانات النجاح المالي كرمز للحياة المثالية، من السيارات الفاخرة إلى المنازل الكبيرة والسفر الفاخر، يبدو أن امتلاك هذه الأشياء يساوي السعادة، لكن الواقع النفسي أكثر تعقيدا من مجرد الامتلاك.

ماذا تقول الدراسات النفسية؟


تشير الأبحاث إلى أن المال يمكن أن يعزز الرضا عن الحياة حين يساعد على التخلص من الضغوط الأساسية، مثل الديون أو القلق المالي، فالدخل المستقر يمنح شعورا بالأمان ويقلل التوتر، خاصة لمن يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.

ومع ذلك، لا يستمر تأثير المال إلى الأبد، بعد الوصول إلى مستوى معين من الاستقرار المادي، تصبح عوامل أخرى مثل العلاقات الصحية، الصحة النفسية، والشعور بالإنجاز والمعنى الشخصي، أكثر أهمية، لذلك، هناك أشخاص يملكون ثروات كبيرة لكنهم يعانون من الوحدة أو القلق، بينما يشعر آخرون برضا وسلام رغم إمكانياتهم المحدودة.

لماذا لا يكفي المال لصناعة السعادة؟


السعادة الحقيقية مرتبطة غالبا بالمشاعر الإنسانية العميقة، مثل الحب والانتماء والتقدير، هذه الأمور لا يمكن شراؤها مهما ارتفع الدخل، فالمال قد يوفر رفاهية مؤقتة، لكنه لا يضمن علاقات صادقة أو شعورا بالطمأنينة الداخلية.

يضاف إلى ذلك ميل الإنسان للتعود على ما يملكه بسرعة، فالحصول على شيء جديد يمنح سعادة مؤقتة، ثم يعود الشخص تدريجيا إلى حالته الطبيعية، ويبدأ بالبحث عن هدف أو رغبة أخرى، لهذا تكون السعادة الناتجة عن المال قصيرة الأمد، بينما السعادة القائمة على العلاقات والتجارب والمعنى العميق تدوم أطول.

كيف نحقق التوازن بين المال والسعادة؟


المال ليس عدوا للسعادة، لكنه أيضا ليس المصدر الوحيد لها، من الأفضل النظر إليه كوسيلة لتحسين جودة الحياة، وليس كهدف نهائي، عند استخدام المال لتوفير الاستقرار، دعم التجارب الإيجابية، أو مساعدة الآخرين، فإنه يمكن أن يعزز شعور الرضا.

في المقابل، يصبح السعي المستمر وراء المال مصدرا للضغط إذا كان على حساب الصحة النفسية أو العلاقات أو الراحة الداخلية، لذلك، يؤكد المختصون أن التوازن هو المفتاح، فالأمان المادي يجب أن يقترن بالدعم العاطفي والمعنى الشخصي للحياة.

المال الإنسان الديون المشاعر العلاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

حالة الطقس

احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 29 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

سارة خليفة

بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخدرات.. المحكمة تنظر في محاكمة سارة خليفة بعد قليل

اسعاف ارشيفيه

إصابة رضيعة بتسمم إثر تناولها "مادة من حجر بطارية" بالوادي الجديد

بالصور

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

لو عايز تعمل دايت.. طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد