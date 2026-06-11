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الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فخامة الرئيس إسياس أفورقي، رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق لسيادته، في زيارة رسمية للعاصمة الجديدة.

جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.


وكان في مقدمة مستقبلي فخامته المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.


واستهلت الزيارة بلقاء بمقر الشركة، رحب خلاله المهندس خالد عباس بفخامة الرئيس الإريتري، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإريتريا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف المجالات التنموية.
 

وخلال اللقاء، قدم المهندس خالد عباس عرضاً شاملاً حول مشروع العاصمة الجديدة، استعرض خلاله مراحل تنفيذ المشروع وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، كما تم عرض فيلم وثائقي تناول رؤية الدولة المصرية لإنشاء العاصمة الجديدة باعتبارها مدينة ذكية ومستدامة تمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية العمرانية الحديثة. وشهد اللقاء نقاشاً مثمراً، شمل مختلف جوانب المشروع وآليات تنفيذه.
 

وأعرب الرئيس الإريتري عن إعجابه الكبير بما شاهده من حجم الإنجاز وسرعة التنفيذ، مؤكداً أن مشروع العاصمة الجديدة يعد أحد أبرز معالم القرن الحادي والعشرين، ويجسد رؤية طموحة للتنمية والتحديث في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وعقب اللقاء، قام السيد الرئيس بجولة ميدانية شملت عدداً من أبرز معالم العاصمة الجديدة، حيث زار مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يضم مسجد مصر ودار القرآن الكريم، ثم توجه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، في مشهد يجسد قيم التعايش والتسامح الديني التي تميز الدولة المصرية.
 

كما تضمنت الجولة زيارة الحي الدبلوماسي والاطلاع على أحد نماذج مشروعات المبادرة الرئاسية، قبل التوجه إلى منطقة الأعمال المركزية، حيث صعد الوفد إلى البرج الأيقوني، أعلى برج في أفريقيا، وشاهد من قمته المشهد العمراني المتكامل للعاصمة الجديدة وما تضمه من مشروعات تنموية عملاقة.
 

واختتم الرئيس الإريتري جولته بزيارة مدينة الفنون والثقافة، حيث استمع إلى عرض تفصيلي وفيلم وثائقي عن المدينة ومكوناتها المختلفة، والتي تضم مجموعة متميزة من المنشآت الثقافية والفنية تم تفقدها وهي متحف عواصم مصر، ومسرح الأوبرا الكبير، ومسرح الموسيقى، ومسرح الدراما.
 

وفي ختام الزيارة، أشاد الرئيس إسياس أفورقي بما حققته جمهورية مصر العربية من إنجازات تنموية غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار، ومؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجالات التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، بما يسهم في دعم جهود التنمية بدولة إريتريا الشقيقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الرئيس الإريتري العاصمة الجديدة

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