أخبار السيارات| 5 عربيات رياضية في مصر الأخيرة بأرخص سعر.. مرسيدس جي كلاس تظهر بلمسات Keyvany

بمحركات كهربائية .. المواصفات الكاملة لسيارة جيلي E8

تقدم جيلي الصينية الكثير من اصداراتها حول العالم، ومنها السيارة E8 ذات المظهر العصري، حيث تأتي بتصميم انسيابي، مع حزمة من التقنيات أبرزها التكنولوجيا الكهربائية للدفع.

مواصفات لكزس IS موديل 2026 .. وكم سعرها في السوق السعودي؟

تقدم لكزس عدد كبير من سياراتها حول العالم، ومنها فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، ومن أبرز هذه الطرازات Lexus IS 2026، التي تجمع بين الطابع الرياضي والتجهيزات العصرية.

التحدي يشتعل على الرمال .. ختام قوي للجولة الثانية من باها 2026 الفيوم .. صور

اختتمت منافسات الجولة الثانية من رالي “رمال باها 2026” في قلب الصحراء الغربية، وتحديدا بمنطقة صامويل بمحافظة الفيوم، بعد يوم من التحدي والإثارة التي جمعت بين نخبة من محترفي رياضات المحركات وعشاق المغامرات الصحراوية.

5 سيارات رياضية في السوق المصري 2026 .. الأخيرة بأرخص سعر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من حيث التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر، أو من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

مرسيدس جي كلاس تظهر بلمسات Keyvany.. هل يعجبك هذا التعديل؟

اثارت السيارة مرسيدس جي كلاس G63 جدلًا كبيرًا بسبب تعديلات Keyvany، والتي اطلق عليها لقب G950، حيث يشير ذلك إلى قوة محركها، الذي يحمل قدرات فنية معدلة فائقة الأداء، ولكن الهيكل الخارجي هو النقطة الفاصلة في هذا التعديل.

بورشه تكشف الستار عن كايين كوبيه 2027 الكهربائية الجديدة| صور

أزاحت بورشه الستار عن كايين كوبيه 2027 الكهربائية، حيث تواصل العلامة الألمانية توجهها نحو السيارات الكهربائية عالية الأداء، ويأتي هذا الطراز كنسخة أكثر جرأة من عائلة كايين، مع تركيز واضح على تقديم تجربة قيادة رياضية ضمن قالب SUV كوبيه.

المواصفات الكاملة لسيارة سوزوكي فرونكس 2026 وسعرها في السعودية

تقدم سوزوكي اليابانية الكثير من السيارات ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، منها طراز Suzuki Fronx 2026، يأتي بتصميم رياضي، مع باقة كبيرة منم التجهيزات.