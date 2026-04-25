بورشه تكشف الستار عن كايين كوبيه 2027 الكهربائية الجديدة| صور

أزاحت بورشه الستار عن كايين كوبيه 2027 الكهربائية، حيث تواصل العلامة الألمانية توجهها نحو السيارات الكهربائية عالية الأداء، ويأتي هذا الطراز كنسخة أكثر جرأة من عائلة كايين، مع تركيز واضح على تقديم تجربة قيادة رياضية ضمن قالب SUV كوبيه.

أداء ومحرك بورشه كايين كوبيه 2027

تعتمد السيارة بورشه كايين كوبيه 2027 على نظام دفع كهربائي متطور يضم محركين، وبنظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى 1156 حصانًا، وتنعكس هذه القوة على التسارع، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق نحو 2.5 ثانية.

بورشه كايين كوبيه 2027

بطارية وتقنيات شحن بورشه كايين كوبيه 2027

تعتمد السيارة بورشه كايين كوبيه 2027 على بطارية كبيرة بسعة 113 كيلوواط ساعة، وبجهد يبلغ 800 فولت، ما يتيح إمكانيات شحن سريعة بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، وتؤكد هذه التقنية إمكانية استعادة نسبة كبيرة من طاقة البطارية خلال نحو 16 دقيقة.

بورشه كايين كوبيه 2027

تجهيزات بورشه كايين كوبيه 2027

تعكس المقصورة الداخلية توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على الشاشات والتقنيات الرقمية، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة منحنية مخصصة لعرض أنظمة الملاحة والمعلومات، إلى جانب شاشة أخرى أمام السائق لعرض بيانات القيادة، كما تضم لوحة تحكم خاصة بنظام التكييف الأوتوماتيكي، وشاشة أمام الراكب الأمامي، مع مقود حركة متعدد الوظائف يعزز التحكم في الأوامر الصوتية.

بورشه كايين كوبيه 2027

وتوفر السيارة بورشه كايين كوبيه 2027 مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد بخاصية التعديل الكهربائي لتناسب مختلف أوضاع الجلوس، إلى جانب نظام تشغيل وإيقاف يعتمد على زر، بالإضافة إلى تصميم رياضية يتمتع بمصابيح شرسة وإضاءة LED، مع الارتكاز على جنوط رياضية.

بورشه كايين كوبيه 2027

السعر المتوقع لسيارة بورشه كايين كوبيه 2027 عالميًا

تشير التوقعات الأولية إلى أن السيارة ستُطرح في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 110 آلاف يورو.