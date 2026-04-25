مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة
سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار
البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر
ضربة لـ برشلونة قبل مواجهة أوساسونا .. إيقاف كوندي وقلق من الغيابات
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا عربيا بـ 3 كيلو من مخدر القات | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بورشه تكشف الستار عن كايين كوبيه 2027 الكهربائية الجديدة| صور

صبري طلبه

أزاحت بورشه الستار عن كايين كوبيه 2027 الكهربائية، حيث تواصل العلامة الألمانية توجهها نحو السيارات الكهربائية عالية الأداء، ويأتي هذا الطراز كنسخة أكثر جرأة من عائلة كايين، مع تركيز واضح على تقديم تجربة قيادة رياضية ضمن قالب SUV كوبيه.

أداء ومحرك بورشه كايين كوبيه 2027

تعتمد السيارة بورشه كايين كوبيه 2027 على نظام دفع كهربائي متطور يضم محركين، وبنظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى 1156 حصانًا، وتنعكس هذه القوة على التسارع، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق نحو 2.5 ثانية.

بطارية وتقنيات شحن بورشه كايين كوبيه 2027

تعتمد السيارة بورشه كايين كوبيه 2027 على بطارية كبيرة بسعة 113 كيلوواط ساعة، وبجهد يبلغ 800 فولت، ما يتيح إمكانيات شحن سريعة بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، وتؤكد هذه التقنية إمكانية استعادة نسبة كبيرة من طاقة البطارية خلال نحو 16 دقيقة.

تجهيزات بورشه كايين كوبيه 2027

تعكس المقصورة الداخلية توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على الشاشات والتقنيات الرقمية، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة منحنية مخصصة لعرض أنظمة الملاحة والمعلومات، إلى جانب شاشة أخرى أمام السائق لعرض بيانات القيادة، كما تضم لوحة تحكم خاصة بنظام التكييف الأوتوماتيكي، وشاشة أمام الراكب الأمامي، مع مقود حركة متعدد الوظائف يعزز التحكم في الأوامر الصوتية.

وتوفر السيارة بورشه كايين كوبيه 2027 مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد بخاصية التعديل الكهربائي لتناسب مختلف أوضاع الجلوس، إلى جانب نظام تشغيل وإيقاف يعتمد على زر، بالإضافة إلى تصميم رياضية يتمتع بمصابيح شرسة وإضاءة LED، مع الارتكاز على جنوط رياضية.

السعر المتوقع لسيارة بورشه كايين كوبيه 2027 عالميًا

تشير التوقعات الأولية إلى أن السيارة ستُطرح في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 110 آلاف يورو.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

ليفربول

وريث صلاح المحتمل.. ليفربول يفتح خطوط التفاوض لضم لاعب جديد

المريخ

دراسة جديدة تثير الجدل حول الكوكب الأحمر.. هل توجد مياه ومحيطات على المريخ؟

عمر مرموش

عمر مرموش يقترب من الانضمام إلى عملاق إنجليزي جديد.. هل تتم الصفقة؟

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

