سناب شات يفرض قيودًا على المستخدمن دون 16 عامًا .. التفاصيل كاملة

يعد تطبيق سناب شات Snapchat أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثير من المستخدمين، إلا أنه من وقت لآخر يقوم تطبيق سناب شات بتطبيق إجراءات حماية جديدة لمشاركة المحتوى للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا.

أعلنت المنصة أن المراهقين الأصغر سنًا سيحصلون على تجربة "للأصدقاء فقط" لمنشوراتهم على منصة "سبوتلايت".

تتكون هذه الصفحة العامة من مقاطع فيديو عمودية قصيرة تشبه مقاطع "ريلز" على إنستجرام أو تيك توك.

الحسابات الشخصية

بموجب القواعد الجديدة، لا يظهر محتوى Spotlight الذي ينشره المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا إلا لأصدقاء المستخدم الذين وافقوا على مشاركتهم. في السابق، كان بإمكان المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا النشر على Spotlight دون الإشارة إلى حساباتهم الشخصية.

وقالت شركة سناب في بيانها: "هذا سمح للمراهقين بالمشاركة، مع المساعدة في حمايتهم من الاتصال غير المرغوب فيه الذي قد يصاحب النشر العام".

حذف الحسابات

في السياق نفسه تمنع منصة "سناب شات" عالمياً أي شخص يقل عمره عن 13 عاماً من إنشاء حساب، وتعمل على إغلاق وحذف حسابات الأطفال الذين يتبين تجاوزهم لهذه السياسة.