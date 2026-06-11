توقف عمرها الافتراضي| 5 أخطاء في شحن بطارية هاتفك.. تعرف عليها

أخطاء عديدة يقوم بها مستخدمو الهواتف الذكية تقصر عمر البطارية الأفتراضي، وللحفاظ على عمر بطارية الهاتف إليك أبرز الحيل والنصائح، وفقًا لموقع digitaltrends.

الشحن الكامل

يجب تجنب ترك الهاتف المحمول يستنفد طاقته، وذلك لأن بعض البطاريات القابلة لإعادة الشحن تعد مصنوعة من كلا من مادتي النيكل والكادميوم، وترك تلك النوع من البطاريات ليهبط الشحن لأدنى مستوى قد يدمرها.

أما بالنسبة لبعض البطاريات المعتمدة على مادة الليثيوم، فإن نقص الشحن و لو بنسبة بسيطة، والشحن المتكرر قد يُطيل من عمر تلك البطارية.

غلِق خاصية الاهتزاز في هاتفك

يجب استخدم نغمة الرنين، بدلا من خاصية الاهتزاز حتى لا يقوم الهاتف باستهلاك طاقة إضافية من بطارية الهاتف.

أغلِق الضوء الخلفي

يستهلك الضوء طاقة البطارية، ويجب التوقف عن استخدامه أما إذا اضطريت لاستخدامه، فيمكنك تحديد الوقت المستخدم.

نقل البيانات

خاصية البلوتوث تتسبب في استنزاف البطارية بسرعة، ويجب تجنب استخدام الصور المتحركة كخلفية للشاشة لأنها تستنفد عمر البطارية.



استخدام الشواحن السريعة

الشاحن السريع يقوم بإيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن، ما يقلل بدوره من عمر البطارية.

استخدام الهاتف أثناء الشحن

يجب عليك تجنب استخدام الهاتف خلال فترة الشحن، ولكن عند الاضطرار لذلك يمكنك فصل الهاتف من الشاحن ثم إعادة شحنه مرة أخرى فور انتهائك، حيث يسبب ضغطا مضاعفا على البطارية.

تجنب تفريغ البطارية بالكامل

القيام بتفريغ بطارية الهاتف بالكامل حتى 0% يمكن أن يضر بالبطارية، لذا، احرص على شحن الهاتف قبل أن يصل إلى 10%.