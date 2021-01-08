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تكنولوجيا

5 أشياء خطيرة تحدث لهاتف آيفون عند استخدام شاحن غير أصلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:35 م
5 أشياء خطيرة تحدث
5 أشياء خطيرة تحدث لهاتفك عند استخدام شاحن آيفون غير أصلى
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ندى على
يرتبط عمر بطاريات الهواتف الذكية بطريقة استخدامنا للهواتف والعادات التى نفعلها سواء بقصد أو دون قصد ومن أكثر الأشياء التى ترتبط ارتباطا وثيقا بطول عمر البطارية، خاصة بطاريات هواتف الآيفون، هو الشاحن، ونوعه وسعته، وهل هو شاحن أصلى أم أنه لا يتناسب مع الهاتف؟ . 

وبحسب مجلة WIRED الأمريكية فإن استخدام شاحن آيفون غير أصلى يتسبب فى حدوث عدد من المشكلات الخطيرة لهواتف آيفون من الممكن أن تؤدى إلى تدمير البطارية، حيث أن الشواحن الأصلية من آبل يتم إصدارها على عدد من المعايير القياسية التى تتناسب مع بطارية الهاتف والتى تستطيع الاستمرار لمد محددة وتحفظه من الانفجار أو التلف، وفيما يلى 5 أشياء خطيرة تحدث لهاتفك عند استخدام شاحن آيفون غير أصلى : 


1- حصول مقدار أعلى من الكهرباء يؤدى لانفجار الشاحن أو أقل يؤدى لتلف البطارية 

The Difference Between iPhone Original Battery and Non-original Battery
ويشكل استخدام الشواحن غير الأصلية خطرا كبيرا على البطاريات، الأمر الذى يؤدى إلى تدميرها بعد فترة من الاستخدام، كما تصاب بمشكلات مثل تسريب الشحن وغيرها، حيث الهاتف على مقدار أعلى من المقدار المناسب للبطارية، حيث يعمل الشاحن غير الأصلى على إيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يؤدى أحيانا إلى انفجار الشاحن أو مقدار أقل  يقلل بدوره من عمر البطارية، ويؤثر استخدام الشواحن الرديئة أو التي ليست من إنتاج الشركة المصممة ، بشكل سلبي على البطارية. 

2- ارتفاع درجة حرارة الشاحن نفسه بصورة غير طبيعية 

Do third party chargers ruin iPhone? - Quora

وينتج عن استخدام شاحن غير أصلى إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن نفسه وليس البطارية فقط، مما يؤدى إلى حدوث انفجار للشاحن أوحدوث مشكلة بالتيار الكهربى نفسه، أو احتراق سلك الشاحن على أقل تقدير. 

3- ضعف أداء الهاتف بشكل عام 

Why You Should Change This 'Dangerous' Wi-Fi Setting On Your iPhone
ويسبب استخدام شاحن غي أصلى لهاتفك الآيفون ضعف بأداء الهاتف مثل بطء فى تشغيل التطبيقات والتصفح وحدوث خلل واضح فى نظام السوفت وير الخاص بالهاتف نظرا لتسبب الشاحن بعدد كبير من الأضرار الداخلية للهاتف. 

4- استغراق وقت طويل فى الشحن بعد فترة قصيرة 

Is your iPhone Not Charging? Check These Tips Out - Top Tek System
وقد يقوم الشاحن غير الأصلى فى البداية بشحن هاتفك الآيفون بسرعة كبيرة ولكنه بعد فترة من الوقت يستغرق الشاحن وقت طويل للغاية للقيام بشحن نصف البطارية فقط مما يعمل على إتلاف البطارية بشكل ملحوظ. 

5- توقف الهاتف فجأة 

ALL IPHONES: NOT CHARGING / PROBLEM CHARGING / WONT CHARGE - YouTube
من الممكن أن يتوقف الهاتف فجأة بدون أى أسباب تكون معلومة نظرا للقيام بشحنه من شاحن غير أصلى لفترة من الوقت، الأمر الذى ينتج عنه مشكلة فى الهاردوير فى الهاتف مما يكلف الكثير من الأموال للقيام بتصليحه.  
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