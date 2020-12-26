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تكنولوجيا

احرص عليها.. 6 نصائح لـ تحسين أداء بطارية أيفون

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:01 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
تعمل هواتف آيفون بكفاءة وأداء عالٍ عند شرائها، ولكن مع مرور الوقت واستهلاك الهاتف بشكل يومي يؤثر ذلك على عمر بطارية الجهاز الذكي؛ وذلك لعوامل لا يعلمها كثيرون. 

ولتحسين أداء بطارية هاتف أيفون يجب عليك الانتباه لبعض الأمور التي قد تكون السبب الرئيسي في سرعة نفاذ البطارية، لذلك نستعرض إليك فيما يلي بعض النصائح لـ تحسين أداء بطارية أيفون.


نصائح لـ تحسين أداء بطارية الايفون

النصيحة الأولى: اعثر على التطبيقات التي تستهلك البطارية:

تأتي هواتف شركة آبل مزودة بخاصية لمعرفة حالة البطارية، ويمكنك معرفة ذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات> ثم انقر على خيار البطارية، ستظهر لك الميزة قائمة بالتطبيقات التي تقوم باستهلاك البطارية بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية إضافة إلى التطبيقات التي تستهلك البطارية بنفس الشكل خلال الـ 7 أيام الماضية، ما عليك سوى النقر على رمز الساعة  أعلى قائمة التطبيقات ثم قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، ثم قم بفتح شريط الاختصارات واضغط على أيقونة البطارية، لتمد من عمر البطارية أثناء استخدام الهاتف.

النصيحة الثانية: تقليل سطوع الشاشة:

تعد من أكبر العوامل التي تؤثر على بطارية هاتفك الآيفون، هي الإضاة العالية للشاشة أو سطوع الشاشة ، ولذا يجب عليك التقليل من سطوعها، حيث تعمل إعدادات هواتف الآيفون بشكل تلقائي عند شراء الهاتف، لذا اذهب  إلى الإعدادات بهاتفك ثم التوجه إلى عام بعدها اختر إمكانية الوصول ثم قم بتعطيل ضبط الشاشة بشكل تلقائي.

النصيحة الثالثة: استخدام وضع الطاقة المنخفضة:

يعمل  وضع الطاقة المنخفضة على تعطيل بعض المزايا مثل عمل التطبيقات في الخلفية، والتنزيل التلقائي، بعض المؤثرات البصرية، بالإضافة إلى المساعد الصوتي سيري، لذا قم بتفعيل الوضع من إعدادات الجهاز.

النصيحة الرابعة: الحد من تنزيل وتحديث التطبيقات في الخلفية:

تعمل بعض التطبيقات على تنزيل التحديثات بشكل تلقائي حتي وأن لم تقم باستخدامها، مما يعمل على استنزاف طاقة البطارية باستمرار، وللحفاظ على عمر البطارية يمكن إيقاف عمل تنزيل المحتوى لهذه التطبيقات بشكل تلقائي في الخلفية عن طريق الإعدادات ثم الانتقال إلى عام وتعطيل خيار تحديث التطبيقات في الخلفية.

النصيحة الخامسة: تخفيض وقت إضاءة الشاشة:

يمكنك تعيين الوقت الذي تستمر فيه شاشة الهاتف في العمل قبل قفل الشاشة،، ولتمكين الميزة يمكنك ذلك من خلال الإعدادات ثم عرض ثم سطوع ثم القفل الآلي التلقائي وحدد موعد القفل بعد 30 ثانية.

النصيحة السادسة: إلغاء تفعيل ميزة الموقع الجغرافي:

تستهلك ميزة تحديد الموقع الجغرافي سواء على هواتف آيفون أو أندرويد البطارية بشكل سريع، ويمكنك إلغاء تحديد تقنية الموقع لبعض التطبيقات بشكل نهائي، أو مؤقتا عند فتح تطبيق على هاتفك الآيفون، فعند الخروج من التطبيق لن يستطيع البرنامج تحديد موقعك، وللقيام بتخصيص موقعك الجغرافي على التطبيقات يجب عليك الذهاب الإعدادات ثم الخصوصية ثم خدمات الموقع وتحديد التطبيقات التي ستسمح لها باستخدام خاصية تحديد المواقع.

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