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تكنولوجيا

مزايا متعددة يحصل عليها مستخدمو آيفون من واتساب.. تعرف عليها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
واتساب على آيفون
واتساب على آيفون
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شيماء عبد المنعم
يحتوي تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، على بعض الميزات الجديدة والمهمة لمستخدمى نظامي التشغيل أندرويد و iOS، والتي ستشق طريقها إلى الهواتف الذكية المؤهلة قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "91mobiles"، سيتمكن مستخدمي هواتف آيفون قريبا، من خلال تحديث جديد لـ "واتساب" خاص بنظام الـ iOS فقط، من تحديد عناصر متعددة نسخها ولصقها بسهولة في الدردشة، وهي من  الممكن استخدامها أثناء مشاركة أنواع متعددة من الوسائط في نفس الوقت.


وأفاد تقرير نشره موقع "Wabetainfo"، المتخصص في رصد مزايا وتحديثات واتساب الجديدة، فإنه يمكن لمستخدمي التطبيق على هواتف آيفون فتح تطبيق الصور  وتحديد الوسائط التي يريدون مشاركتها، والنقر على تصدير Export ثم نسخ Copy، ثم لصق المحتويات في دردشة واتساب سواء كانت فردية أو جماعية. 

ووفقا للموقع التقني، سيسمح التحديث المستقبلي لـ "واتساب" على كلا النظامين بالانضمام إلى مكالمات المجموعة التي تمت دعوتهم إليها بعد بدء المكالمة، وهي ترقية مهمة حتى لا يضطر المستخدم لإعادة تشغيل مكالمة جماعية كاملة وتضمين المشاركين مرة أخرى ربما فاتتهم الانضمام في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن تطبيق "واتساب" يعمل على ميزة جديدة مخصصة لإصدار سطح المكتب، حيث سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر خلال العام المقبل، وذلك نظرا لزيادة الإقبال على تطبيقات المكالمات المرئية أثر أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم هذا العام.
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