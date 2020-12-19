تعرف على المعلومات التي يجمعها واتساب عنك.. انتبه إليها

تعلن بعض التطبيقات مثل واتساب WhatsApp عن مدى خصوصيتها، وعلى الرغم من أن المنصة مجانية بشكل كامل ولا تقوم بعرض إعلانات على مستخدميها مقابل الخدمة، إلا أنها تجمع الكثير من بيانات المستخدم كما توضح ملصقات التغذية الخصوصية التي توفرها جميع التطبيقات المتاحة على متجر تطبيقات شركة أبل Apple في إطار الشفافية.









وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يمكن لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" على هواتف آيفون الآن، رؤية جميع المعلومات التي يجمعها " واتساب " منهم، وفهم جميع الطرق التي تُستخدم بها هذه المعلومات للإعلانات المستهدفة، وذلك على الرغم من نظام تشفير الرسائل الخاصة بالمنصة، إلا أنها تواصل جمع الكثير من البيانات عن مستخدميه.

















وفيما يلي نستعرض المعلومات التي يجمعها "واتساب" من كل مستخدمي آيفون وفقا لمتجر آب ستور App Store، من أبل:





1. نوع الجهاز أو المعرف: هذا هو معرف الجهاز، أو بشكل أساسي التوقيع الرقمي لهاتفك الذي قمت بتثبيت "واتساب" عليه، وهو رقم فريد لكل هاتف يعرف واتساب من خلاله نوع هاتفك وإصداره ونظام تشغيله، ومن المحتمل أن يربط هذا المعرف الواحد جميع البيانات التي يمتلكها "فيسبوك" ويجعلها مفيدة لتتبع المستخدم والإعلان المستهدف.





2. بيانات الاستخدام: تشكل هذه البيانات جزءا مهما حيث تقول "فيسبوك" إن هذه البيانات تستخدم للإعلان، والتي يستطيع "واتساب" من خلالها معرفة مدة استخدامك للتطبيق وفي أي وقت بالضبط ولأي غرض لإجراء مكلمات صوتية أو مرئية أو محادثات، إلى جانب عدد الرسائل التي أرسلتها أو تبادلتها عبر المنصة.





3. المشتريات: من المحتمل أن تكون هذه بيانات متعلقة بأي عملية شراء قمت بها باستخدام "واتساب"، حيث طرحت الخدمة في الآوانة الأخيرة ميزة السوق الرقمي لمساعدة الأشخاص على شراء الأشياء من خلال التطبيق في بعض الدول.





4. الموقع: مكان تواجدك وفي أي مدينة وفي أي منطقة، ولكن ليس في أي منزل وذلك لأن واتساب يجمع بيانات الموقع العامة ولكن ليس بالتحديد.





5. معلومات الاتصال: بالطبع رقم هاتفك.





6. محتوى المستخدم: رسائل "واتساب" مشفرة من طرف إلى طرف، ولا يمكن لواتساب الوصول إليها لأغراض الدعاية أو حتى لأغراض التحليل، ولكن على الأرجح يجمع عنك التطبيق الخلفيات التي تستخدمها على المنصة.





7. التشخصيات: يستطيع واتساب من خلالها جمع البيانات عن تعطل التطبيق وظروف الشبكة، وما إلى ذلك.





8. جهات الاتصال: بإمكان واتساب الوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك في قائمة الاتصال، فهي طريقة عمله الأساسية.





9. المعلومات المالية: يجمع التطبيق "واتساب" تفاصيل معلومات الدفع، عندما تستخدم WhatsApp Pay.