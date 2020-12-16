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تكنولوجيا

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول 2021.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
لسوء الحظ، تمنع التحديثات الجديدة التي تتلقاها تطبيقات الهواتف المحمولة إصدارات أنظمة التشغيل القديمة من التمتع بالخدمة على هذه الهواتف، ومن بينها واتساب WhatsApp، حيث سيتوقف تطبيق المراسلة العالمي عن العمل على العديد من الهواتف الذكية خلال أيام وذلك بسبب التحديثات التي تطرأ على كل من أنظمة التشغيل والتطبيقات المواكبة لهذه التحديثات. 

ويعد تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا حول العالم من أكثر التطبيقات التي تحصل على تحديثات بشكل منتظم كل فترة لتحسين أو إضافة بعض الميزات بالنظام الأساسي للخدمة، ومع هذه التحديثات يفقد بعض مستخدمي الهواتف الذكية القديمة إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب، حيث تتوقف هواتفهم عن دعم الخدمة بسبب الإصدارات القديمة لأنظمة التشغيل أندرويد وiOS.


وفيما يلي سنخبرك بالأجهزة التي ستكون غير توافقة مع واتساب بدءا من 1- 1- 2021، وفقا لما ذكره موقع "entrepreneur":

هواتف آيفون التي ستفقد الوصول إلى واتساب

بداية من أوائل عام 2021، لن يعمل "واتساب" على جميع أجهزة آيفون التي لا يحتوي على نظام تشغيل iOS 9 على الأقل، وهذا يشمل جميع طرازات iPhone 4، والإصدارات السابقة التالية ستحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بها إلى iOS 9 أو أحدث لمواصلة استخدام "واتساب" وهي: 4S، و 5، و 5S ، و 5C، و 6 و 6S.

هواتف أندرويد التي ستفقد الوصول إلى واتساب

سيتوقف "واتساب" عن العمل على الهواتف الذكية التي لديها إصدار سابق لنظام التشغيل أندرويد 4.0.3، حيث لن يتمكن مالكو طرازات الهواتف المحمولة مثل HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr، إلى جانب جهاز سامسونج Galaxy S2، من مواصلة استخدام تطبيق التراسل التابع لفيسبوك بدءا من أوائل العام المقبل 2021.

كيف يمكنك الاستمرار في استخدام واتساب على هذه الأجهزة:

قد تتمكن بعض الأجهزة من الاستمرار في دعم "واتساب" إذا تلقت أنظمة التشغيل الخاصة بها تحديثًا ملائما، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك وترغب الاستمرار في استخدام واتساب فسوف يكون الحل الوحيد هو الحصول على هاتف ذكي جديد بنظام تشغيل أحدث.

كيفية معرفة نظام التشغيل الموجود على هاتفك

1. هواتف أندرويد: اذهب إلى قائمة الإعدادات Settings الرئيسية لهاتفك> ثم انقر على خيار حول النظام About System أو حول الجهاز About Device> وستظهر لك المعلومات التي يمكنك من خلالها معرفة نظام التشغيل الذي يعمل به جهازك.

2. هواتف آيفون: اذهب إلى إعدادات هاتفك Settings> ثم حدد الخيار العام General option> ثم اضغط على خيار المعلومات Information، وستظهر لك بيانات الهاتف وإصدار البرنامج الذي قمت بتثبيته عليه.
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