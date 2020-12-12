5 خطوات فقط.. طريقة تعيين خلفية خاصة لكل محادثة على واتساب

تلقى تطبيق التراسل الفوري واتساب Whatsapp ، مؤخرًا تحديثًا جديدًا جلب ميزة رائعة والتي تتيح لمستخدمى خدمة التراسل إعداد خلفيات مخصصة مختلفة لكل محادثة على حدة، وهى تعتبر أحدث التحديثات الجمالية التي طال انتظارها للتطبيق الشهير.





وبحسب ما ذكره موقع "gadget bridge"، يسمح لك تطبيق واتساب حاليا تعيين خلفيات خاصة لمحادثات مختلفة لسهولة التمييز بين عشرات أو مئات الدردشات التي يشاركون فيها في وقت واحد.





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ومع إمكانية تعيين خلفيات خاصة لكل دردشة، دعمت شركة فيسبوك المالكة لمنصة واتساب، الميزة الجديدة بعدد لا حد له من الخلفيات الخاصة التي يمكن للمستخدم اختيار تعيينها للمحادثات الفردية أو الجماعية.





وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تعيين خلفية منفصلة يتم تنشيطها عندما التبديل بين الوضع الفاتح إلى الوضع الداكن، إليك كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة:





أولا: كيفية إعداد خلفية مخصصة لمحادثات واتساب على هواتف أندرويد:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.





2. افتح الدردشة التي تريد تغيير خلفيتها، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار خلفية الشاشة Wallpaper.





3. من الصفحة الجديدة انقر على خيار تغيير اسفل صورة الخلفية، واختر بين اربع أنواع للخلفية وهي ساطعة وداكنة وألوان أحادية وصورى.





4. عند اختيار صورة من أحد الخيارات قم بسحب الصورة لليمين أو اليسار للمعاينة.





5. انقر على خيار تم وقم بضبط تعتيم أو سطوع الخلفية.





ثانيا: كيفية إعداد خلفية مخصصة لمحادثات واتساب على هواتف آيفون:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.





2. انقر على اسم جهة الاتصال ثم انقر على خيار Wallpaper و Sound.





3. اختر خلفية جديدة لتعيينها كخلفية للدردشة، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لمعاينة الخلفية، ثم قم بالنقر على خيار ضبط Set واضبط تعتيم الخلفية.





4. يمكنك الاختيارصورة مخصصة من معرض جهازك أو يمكنك تعيين ألوان خلفية صلبة.