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تكنولوجيا

بعد شروطه الإجبارية الجديدة.. تعرف على أفضل بدائل لتطبيق واتساب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة "فيسبوك" الأمريكية، لتحديث "شروط الاستخدام" الخاصة بتطبيق المراسلة التابع لها واتساب WhatsApp، والتي تبدأ بتنفيذها رسميا في 8 فبراير 2021، بحسب ما ذكره موقع "timesnownews".

وأفاد تقرير نشره موقع "Wabetainfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، بأن قواعد "واتساب"، الجديدة ستكون إجبارية لجميع مستخدمي خدمة المراسلة، وفي حال إذ لم يوافق مستخدمي تطبيق التراسل على قواعد الخصوصية الجديدة القادمة، فقد يفقدون الوصول إلى منصة المراسلة الفورية، مما يعني أن المستخدمين سيكونوا مجبورين على قبول الشروط الجديدة أو يقوموا بحذف التطبيق من هواتفهم.


وإذا كنت من مستخدمي "واتساب" ولم توافق على شروطه الجديدة للاستمرار في استخدام التطبيق، فسيتعين عليك البحث عن بديل آخر لتطبيق المراسلة الشهير، حيث توجد العديد من تطبيقات التراسل المنافسة إلى جانب الإصدارات المعدلة من خدمة التراسل.

وفيما يلي نقدم إليك أفضل تطبيقات التراسل البديلة لـ واتساب، والتي تقدم خدمة تراسل قوية وشبيه لتطبيق المراسلة الاجتماعية:

1. تطبيق تيليجرام Telegram:

يعد تطبيق Telegram هو المنافس الأقوى لتطبيق واتساب، وذلك بفضل بعض الميزات القوية التي يقدمها، ويوفر التطبيق الروسي الأصل ميزتي الأمان والخصوصية مثل ميزة التشفير، إلى جانب خاصية الرسائل القابلة للاختفاء والتي تعد أحدث ميزات واتساب، إلى جانب ميزة حذف الدردشة نهائيا من الطرفين.

2. تطبيق سيجنال Signal:

يوفر تطبيق التراسل الفوري سيجنال Signal،  إلى جانب سهولة الاستخدام وإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار واتساب، ميزة "الرسائل الذاتية الاختفاء"، بالإضافة إلى ميزة تُسمى أمان الشاشة Screen Security، والتي تتيح لك إمكانية الطرف الآخر من أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق.

3. تطبيق ثريما Threema:

يقدم تطبيق ثريما Threema، أكثر ميزات الخصوصية والأمان في تطبيقات المراسلة، من بينها عدم جمع بيانات مستخدميه حيث جميع الاتصالات مشفرة من طرف إلى طرف، وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر التطبيق مجانا بدون الحاجة إلى دفع أى مقابل مادى، كما يقوم بحفظ وتخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات في هاتفك فقط، وليس في خوادمه عبر الإنترنت.
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