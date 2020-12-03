صدمة.. واتساب يتوقف عن العمل نهائيا على هذه الهواتف.. اعرف جهازك بينهم

تطلق شركة فيسبوك، كل مدة تحديثا جديد لتطبيق التراسل التابع لها واتساب WhatsApp ، يحمل بعض الترقيات المنتظمة لتحسين الميزات والأمان، مما يجعل التطبيق يحتل مساحة أكبر من مساحة الهاتف، وعلى الرغم من أن هذه التحديثات لجميع مستخدمي منصة التراسل، إلا أن بعض مالكو الهواتف الذكية القديمة قد يحرموا من استخدام الخدمة ويرجع سبب ذلك إلى توقف هواتفهم القديمة أو قليلة المواصفات عن دعم وتشغيل "واتساب".





وقد يرجع السبب الرئيسي في توقف تشغيل تطبيق " واتساب " على مثل هذه الهواتف هو إصدار نظام التشغيل التي تصبح مع مرور الوقت قديمة مع إطلاق الشركة المالكة لها إلى إصدارات أحدث أو توقفها عن طرح ترقيات جديدة لدعم تلك الأنظمة القديمة.









وبحسب ما ذكره موقع "news18"، أعلنت شركة " واتساب " عن إيقافها خدمة المراسلة الفورية الأشهر في العالم عن العمل على العديد من هواتف أندرويد وآيفون الذكية بداية الشهر المقبل، ولكنها ستستمر في العمل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، بدءا من الإصدار 4.0.3 أو أحدث، وعلى أجهزة آيفون iPhone التي تعمل بنظام iOS 9 أو أحدث.





وولن تتمكن أجهزة آيفون iPhone و أندرويد Android تلك التي تعمل على الإصدارت القديمة من أنظمة التشغيل من إنشاء حسابات واتساب WhatsApp جديدة بداية من شهر يناير 2021.





وسيفقد مالكو بعض الجهزة الذكية إمكانية الوصول إلى خدمة التراسل الفوري الأشهر واتساب، ونظرا لوجود العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، من الصعب تحديد كل هاتف ذكي سيتوقف عليه الخدمة بدءا من نظام التشغيل بعد Android 4.0.3 KitKat، ولكن إذا كنت لا تعلم أي إصدارا من نظام التشغيل يعمل به هاتفك الأندرويد فيمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة ذلك:









- اذهب إلى "الإعداداتSettings" ، ثم "حول الهاتف About Phone" ثم "معلومات البرنامج "Software Info".





- إذا كنت أحد مستخدمي هواتف آيفون iPhone، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى "الإعدادات Settings" ثم "عام General" ثم "تحديث البرنامج Software Update".





وسيتوقف واتساب عن العمل بدءا من يناير 2021، على أربع أجهزة من هواتف آيفون هم iPhone 4S، وiPhone 5، وiPhone 5S، و iPhone 5C.





وبينما تم حصر أربعة أجهزة فقط من هواتف أندرويد تعمل بالإصدارات القديمة، وستتوقف عن دعم تطبيق واتساب أوائل الشهر القادم، من بينها هاتف Samsung Galaxy S2، و Motorola Droid Razr، و LG Optimus Black، وHTC Desire.