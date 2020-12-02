تعرف على سعر ومواصفات أفضل الهواتف الذكية لعام 2020

الهواتف الذكية للعام الجاري: شهد العام الجاري 2020 إطلاق العديد من الهواتف الذكية المتطورة والجديدة، والتي تجلب الكثير من الميزات المنافسة ضمن جميع الفئات من بينها الرائدة والاقتصادية، وأخرى من حيث الميزات الرئيسية التي تجلبها مثل الكاميرا والمعالج، وفيما يلي نستعرض أفضلللعام الجاري:





أولا: أفضل الهواتف الذكية للألعاب في 2020:





قدمت شركة شاومي هاتف Black Shark 3 Pro، خلال العام الجاري ضمن فئة الهواتف الموجهة للاعبين، حيث يأتي الهاتف بتصميم من الالومنيوم مع شاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 7.1 بوصة بمعدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 865 ، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت،وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيحابايت، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يعادل 13,628 جنيها مصريا.









ثانيا: أفضل الهواتف الذكية ضمن الفئة الاقتصادية لعام 2020:





تعرف سلسلة M من سامسونج بأسعارها المقبولة والمناسبة لجميع الفئات من حيث المواصفات المناسبة للثمن، ويتميز هاتف Galaxy M11، بشاشة كبيرة من نوع PLS TFT وبقياس 6.4 بوصة، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 13 و5 و2 ميجابيكسل، ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 450، ويتوفر الهاتف بسعر 2250 جنيه لنسخة 3+ 32 جيجابايت.





ثالثا: أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا لعام 2020:





تشتهر هواتف آيفون للعام الجاري بأنها تضم أفضل تقنيات من حيث الكاميرا، ويقدم هاتف iPhone 12 Pro، أفضل أنواع الكاميرات للهواتف الذكية لعام 2020، ويمتاز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج آبل الأسرع A14، مع شاشة بقياس 6.1 بوصة، ويتوفر بسعر يعادل 12500 جنيه مصرى.









رابعا: أفضل الهواتف الذكية التي حصلت على أندرويد 11 في عام 2020:





حصل هاتف ريلمي Realme X7 Pro، على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، وهو يعد من أوائل الهواتف التي حصلت على نظام التشغيل الجديد، ويقدم هاتف ريلمي كاميرا خلفية رباعية العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وبدقة 8 و2 و 2 ميجابيكسل عالتوالي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 720G، مع بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65وات، ويأتي بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث بتردد 60 هرتز في الثانية، ويتوف الهاتف بسعر 270 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4248 جنيها مصريا.