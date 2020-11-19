لمحبي الألعاب.. أفضل الهواتف الذكية في 2020 ..صور

على أفضل وجه، دون نفاد البطارية سريعًا أو ارتفاع درجة حرارة الهاتف لمرحلة الخطر. مع تطور الهواتف الذكية والتطبيقات والألعاب بشكل ملحوظ حتى وصلت للمرحلة الآلية من رسوميات عالية الدقة، لتجمع أكبر عدد ممكن من محبيها، الأمر الذى يتطلب هواتف ذكية قوية مخصصة للألعاب فقط لإكمال المهمة





وبحسب موقع "tomsguide" التقني، نعرض قائمة من أفضل الهواتف الذكية المخصصة للألعاب فى 2020.





1- Asus ROG Phone 3





يأتي بشاشة 6.6 بوصة من نوع AMOLED، بمعدل تحديث شاشة 144 هيرتز فى الثانية، ويتمتع بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 64 و13 و5 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 865 Plus، وذاكرة عشوائية رام سعة 12 و16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، ويملتك الهاتف عمر بطارية كبير إذ يصل إلى 14 ساعة ونصف متواصل.





فإذا كنت تبحث عن هاتف بعمر بطارية طويل، و شاشة بمعدل تحديث سريع جدا، ورسومات واضحة، فهذا هو الهاتف المناسب، ويأتي بسعر 1360 دولارًا بما يعادل حوالي 21300 جنيه مصري.





2. iPhone 12 Pro Max





جاء بشاشة OLED 6.7 بوصة، ومعدل تحديث شاشة 60 هيرتز فى الثانية، وكاميرا أمامية 12 ميجابكسل، وأخرى خلفية 12 ميجابكسل، وعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات و 53 دقيقة، ومعالج A14 Bionic بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية 128 و256 و512 جيابايت.





وتعتبر هواتف آبل والتي تعمل بنظام iOS، من الهواتف الباهظة التى لا يقبل عليها الكثير من المستهلكين بسبب سعرها المرتفع، ويبلغ سعر هذا الهاتف حوالى 19000 جنيه مصري





3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra





يحتوى على شاشة عملاقة 6.9 بوصة من نوع AMOLED، ومعدل تحديث 120 هيرتزفى الثانية، وكاميرا أمامية دقة 10 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة 108 و 12 و12 ميجابكسل، مع معالج Snapdragon 865 Plus بذاكرة عشوائية رام 12 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية 128 و256 و512 جيجابايت، قابلة للتوسعة، وعمر بطارية هائل يصل إلى 10 ساعات و 15 دقيقة من اللعب المتواصل.





وهو أكثر من مجرد كونه هاتف رائد، فقد تم تطويره لتشغيل ألعاب Xbox، ويمكنه إرسال الألعاب لأجهزة أخرى عبر Samsung's DeX interface و Miracast، ومهما كانت اللعبة التي تلعبها على هاتفك، فالمعالج القوي والذاكرة العشوائية الكبيرة يضمنان لك تنقلًا سهلًا، ومرونة في اللعب، طالما لديك إتصال مستقر بالإنترنت، ويأتي بسعر 999 دولار، بما يعادل 15600 جنيه مصري تقريبا.





4. OnePlus 8 Pro





مزود بشاشة AMOLED 6.78 بوصة، ومعدل تحديث شاشة 120 هيرتز فى الثانية، وكاميرا أمامية دقة 16 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 48 و48 و8 و5 ميجابكسل، وعمر بطارية يصل إلى 11 ساعة و 5 دقائق، ويتميز بأداء قوي، وهو مناسب إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد للألعاب بإمكانيات عالية وسعر ملائم وليس باهظًا، و نجح الهاتف بتحقيق شهرة واسعة، لقدرته الفائقة على الشحن اللاسلكي السريع، ويأتي بسعر 899 دولار بما يعاول حوالي 14 ألف جنيه.





5. RedMagic 5G





يتميز بشاشة قياس 6.65 بوصة من نوع AMOLED ومعدل تحديث 144 هيرتز فى الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، و الأساسية بدقة 64 و 8 و2 ميجابكسل.



