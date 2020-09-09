أفضل هواتف أندرويد في 2020.. مقارنة بين هاتفي Galaxy Note20 وOppo Find X2 Pro

تتنافس شركات الهواتف الذكية على إصدار هواتف أندرويد خارقة ، فبعد التميز في إصدار هواتف ببطاريات كبيرة وكاميرات عالية الدقة أصبحت هناك هواتف تمتلك جميع المميزات التى يتطلبها الجمهور في أى هاتف ذكى، وتم إصدار الهواتف ذات الإمكانات الكبيرة خلال العام ولكن بعد انتاج هاتفى Oppo Find X2 Pro من شركة أوبو وهاتف سامسونج Galaxy Note20 من شركة سامسونج ، فقد تغيرت فكرة الجمهور نحو الهواتف الذكية عموما ورغم ارتفاع أسعارهما إلا أن هاتفى Galaxy Note20 و Oppo Find X2 Pro أصبحا من افضل هواتف العام في الأندرويد، وفيما يلى مقارنة بين خصائص ومميزات الهاتفين وأسعارهما.





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هاتف Oppo Find X2 Pro

الشاشة

يأتى Oppo Find X2 Pro بشاشة كاملة 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، ومعالج لتحمل الماء والغبار، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





الكاميرا

ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED.





المعالج والبطارية

يمتلك Oppo Find X2 Pro معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى، كما يعمل الهاتف بنظام Android 10.0 كما سيدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 وات.





السعر

يتوفر هاتف Oppo Find X2 Pro فى لونين هما الأسود والبرتقالى، مقابل 1100 دولار أمريكى لأقل نسخة، أى ما يعادل حوالى575. 17جنيه مصري.





هاتف Galaxy Note20

الشاشة

يأتى هاتف Galaxy Note20 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.

الكاميرا

يمتلك Galaxy Note20 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 30 زووم بصري، و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.





المعالج

وجاء Galaxy Note20 بمعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات.





البطارية

ويدعم Galaxy Note20 المقاومة ضد الماء و الأتربة بمعيار IP68، مع بطارية سعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، و العكسي بقوة 9 واط، مع منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها، وبالطبع قلم الـ S Pen المميز لهذه الفئة.





السعر

ويمكنك الحصول على Galaxy Note20 فى 3 ألوان هي الأخضر والبرونزى و الرمادي، مقابل 1000 دولار ما يعادل 16 ألف جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت 5G.