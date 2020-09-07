تعتبر شركة أوبو من أفضل الشركات التى تنتج هواتف أندرويد في الفترة الحالية سواء في فئة الفلاج شيب أو الهواتف المتوسطة، ومن أكثر ما يميز هذه الهواتف البطارية ذات السعة الكبيرة وسرعة الشحن و كذلك الكاميرات فائقة الدقة التى تقوم بتقديم صورة مثالية في الإضاءة الليلة، وفي الفترة الأخيرة قدمت أوبو هواتف بقدرات خارقة في الكاميرات مثل هاتف Oppo Find X2 Pro





واستطاعت أوبو أن تجمع بين هواتف بكاميرات مثالية غلى جانب إمكانات أخرى مثل المعالج والبطارية وأداء الهاتف بشكل عام، ومعدل تحديث الشاشة ونوع الشاشة الرائع، ونعرض أفضل هواتف أوبو في الكاميرات في 2020









هاتف Oppo Find X2 Pro

يمتلك هاتف Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED.

يتوفر هاتف Oppo Find X2 Pro فى لونين هما الأسود والبرتقالى، مقابل 1100 دولار أمريكى لأقل نسخة، أى ما يعادل حوالى575. 17جنيه مصري.





هاتف Reno3 A Oppo

يحتوى هاتف Reno3 A على نوتش على هيئة ثقب قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية، مع 4 كاميرات خلفية بدقة 48 و8 و2 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.

ويتميز هاتف Reno3 A Oppo باللونين هما الأبيض والأسود ، مقابل 370 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6000 جنيه مصري.





هاتف Oppo Reno4

يأتي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية التثبيت البصري، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، ويضم هاتف Reno4 كاميرا أمامية مزدوجة، تأتي بدقة 32 ميجابكسل والثانوية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويبدأ سعر هاتف Reno4 بسعر 422 دولار أمريكي، أى ما يعادل 6665 جنيه مصرى.





هاتف Oppo Reno4 Pro

يأتى هاتف Oppo Reno4 Pro بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لإلتقاط أفضل صور السيلفي، وإجراء مكالمات فيديو بأعلى دقة ممكنة.

ويبلغ سعر Oppo Reno4 Pro حوالى 465 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 7400 جنيه مصري.





هاتف Oppo A92

أبرز ما يميز هاتف Oppo A92، هو إعداد كاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا إمامية للتصوير السيلفى تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجابيكسل.

ويبلغ سعر هاتف Oppo A92 حوالى 270 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4252 جنيه مصرى.





هاتف Oppo A72

يقدم هاتف Oppo A72، أيضًا إعداد كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، الكاميرا الثالثة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، في حين تعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويتوفر في أربع ألوان هم الأبيض والأزرق والأرجواني والأسود، بسعر يقدر بحوالي 281 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 4426 جنيها مصريا.



