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تكنولوجيا

أفضل هواتف أوبو في الكاميرات في 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
أفضل هواتف أوبو في
أفضل هواتف أوبو في الكاميرات في 2020
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ندى على
تعتبر شركة أوبو من أفضل الشركات التى تنتج هواتف أندرويد في الفترة الحالية سواء في فئة الفلاج شيب أو الهواتف المتوسطة، ومن أكثر ما يميز هذه الهواتف البطارية ذات السعة الكبيرة وسرعة الشحن و كذلك الكاميرات فائقة الدقة التى تقوم بتقديم صورة مثالية في الإضاءة الليلة، وفي الفترة الأخيرة قدمت أوبو هواتف بقدرات خارقة في الكاميرات مثل هاتف Oppo Find X2 Pro

واستطاعت أوبو أن تجمع بين هواتف بكاميرات مثالية غلى جانب إمكانات أخرى مثل المعالج والبطارية وأداء الهاتف بشكل عام، ومعدل تحديث الشاشة ونوع الشاشة الرائع، ونعرض أفضل هواتف  أوبو في الكاميرات في 2020


هاتف Oppo Find X2 Pro 
OPPO Find X2 and X2 Pro announced with 120Hz screen and 5G support
يمتلك هاتف  Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED. 
Oppo Find X2 Pro in for review - GSMArena.com news
يتوفر هاتف Oppo Find X2 Pro فى لونين هما الأسود والبرتقالى، مقابل 1100 دولار أمريكى لأقل نسخة، أى ما يعادل حوالى575. 17جنيه مصري. 

هاتف Reno3 A Oppo 
Oppo Reno3 Pro: Design marvel, quite a snapper too - The Financial Express
يحتوى هاتف Reno3 A على نوتش على هيئة ثقب قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية، مع 4 كاميرات خلفية بدقة 48 و8 و2 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.
إطلاق سلسلة Reno3 من OPPO في السوق المصري لتصبح كل صورة فائقة الوضوح OPPO تطلق سلسلة Reno 3 وسماعات الأذن W31 Enco في 31 مايو - اليوم السابع   
ويتميز هاتف Reno3 A Oppo باللونين هما الأبيض والأسود ، مقابل 370 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6000 جنيه مصري. 

هاتف Oppo Reno4 
Oppo Reno 4 Pro Price in Bangladesh, full Specs (Sep 2020) | MobileBD
يأتي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية التثبيت البصري، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل  للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، ويضم هاتف Reno4 كاميرا أمامية مزدوجة، تأتي بدقة 32 ميجابكسل والثانوية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. 
Oppo Reno4 (2020) review, advantages, disadvantages & features | Science online
ويبدأ سعر هاتف  Reno4 بسعر 422 دولار أمريكي، أى ما يعادل  6665  جنيه مصرى. 

هاتف Oppo Reno4 Pro 
Oppo Reno4 Pro Sale: OPPO Reno4 Pro will go on sale for the first time on August 5 - Times of India
يأتى هاتف  Oppo Reno4 Pro بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لإلتقاط أفضل صور السيلفي، وإجراء مكالمات فيديو بأعلى دقة ممكنة.
OPPO Reno4 Pro With Snapdragon 720G SoC, 65W SuperVOOC 2.0 Fast Charging Launched in India
ويبلغ سعر  Oppo Reno4 Pro حوالى 465 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 7400 جنيه مصري.  

هاتف Oppo A92
OPPO A92 – Gadget Central
أبرز ما يميز هاتف Oppo A92، هو إعداد كاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا إمامية للتصوير السيلفى تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجابيكسل. 
OPPO A92 Aurora Purple variant leaks in all its glory - Gizmochina
ويبلغ سعر هاتف  Oppo A92 حوالى  270 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4252 جنيه مصرى. 

هاتف Oppo A72
Oppo A72 5G هاتف أوبو الأحدث بسعر 4300 جنيه - عرب فايف
يقدم هاتف Oppo A72، أيضًا إعداد كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، الكاميرا الثالثة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، في حين تعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجابيكسل. 
Oppo A72 launched: Price- Availability | Features | Specifications – VIRAL YAARADA
ويتوفر في أربع ألوان هم الأبيض والأزرق والأرجواني والأسود، بسعر يقدر بحوالي 281 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 4426 جنيها مصريا. 
 

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