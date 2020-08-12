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تكنولوجيا

الأندرويد يتحدى الآيفون.. مقارنة بين هاتفى iPhone 11 Pro و Oppo Find X2 Pro

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:02 ص
مقارنة بين هاتفى
مقارنة بين هاتفى iPhone 11 Pro و Oppo Find X2 Pro
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ندى على
يحظى هاتف iPhone 11 Pro بشهرة واسعة نظرا لإمكاناته المتميزة والكبيرة خاصة الكاميرا التى تم بها تصوير أفلام سنيمائية وفيديو كليب، ويحظى الآيفون بصورة ذهنية فريدة صعب تغييرها مع إطلاق هواتف متميزة من أندرويد، ولكن بعد إطلاق هاتف Oppo Find X2 Pro أصبحت لدينا وجهة نظر أخرى عن إمكانات هواتف الأندرويد، فالهاتف هو فريد في معظم خواصه سواء الكاميرا أو البطارية وقدرات الشاشة، ونعرض فيما يلة مقارنة بين هاتفين من أفضل هواتف آيفون الحالية وهو iPhone 11 Pro وكذلك واحد من أفضل هواتف أندرويد وهو Oppo Find X2 Pro . 


هاتف  Oppo Find X2 Pro 
Oppo Find X2 Pro is now Available for Pre-Order for $1,199 from Giztop

شاشة هاتف  Oppo Find X2 Pro 
With the Find X2 Pro Oppo Shows it can Fill the Gap Huawei Left ...

يأتى Oppo Find X2 Pro بشاشة كاملة 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوس والكسور، ومعالج لتحمل الماء والغبار، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها. 

كاميرا هاتف  Oppo Find X2 Pro
Oppo Find X2 Pro Review: Oppo Finds the Sweet Spot | Digital Trends 
ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED. 

معالج وبطارية هاتف Oppo Find X2 Pro 
Oppo Find X2 Pro Review 2020 | Brilliant but Expensive | Tech.co

يمتلك Oppo Find X2 Pro معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى، كمايعمل الهاتف بنظام Android 10.0 كما سيدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 وات.

سعر هاتف Oppo Find X2 Pro
يتوفر هاتف Oppo Find X2 Pro فى لونين هما الأسود والبرتقالى، مقابل 1100 دولار أمريكى لأقل نسخة، أى ما يعادل حوالى575. 17جنيه مصري. 

هاتف iPhone 11 Pro 
iPhone 11 Pro Max Glass Screen Protector | AirFoil Glass by Moshi
شاشة هاتف iPhone 11 Pro 
iPhone 11 review: an iPhone XR with a better camera | Technology ...
ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED 2X والتي تأتى بدقة QHD+ بتردد 90 هيرتز كما انها تتوفر بحجم 5.8 بوصة، ويضم الهاتف  شريحتين اتصال والتي تدعم اتصال الجيل الرابع والجيل الثاني والجيل الثالث 2G 3G 4G.  

كاميرا هاتف iPhone 11 Pro 
11max Camera Protector On For iphone 11 Pro Max ip i phone11 11p ...
نظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات
- الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°
- الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.8  
الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0
- تكبير بصري 2x، تصغير بصري 2x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x
- نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق

معالج وبطارية هاتف iPhone 11 Pro 
iPhone 11 Pro Review: Two months with the finest iPhone yet?
ويعمل بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13،  ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG  ويدعم تقنية الشاحن السريع،  تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف. 

سعر هاتف iPhone 11 Pro 
ويتوفر الهاتف بألوان الاخضر والذهبي والأسود والأبيض، ويبلغ 999 دولار أمريكى  أى ما يعادل حوالى  980. 15  ألف جنيه مصرى. 
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